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日職／孫易磊飆152公里火球 2局0安打收本季第2勝
日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今年在二軍第7場出賽，對西武隊二軍投出2局無失分表現，收下本季第2勝，今天150公里以上的速球連發，最快球速152公里。
火腿二軍今天以6：2擊敗西武二軍，孫易磊在6局上登板，1出局後雖然投出四壞保送，但中間出現152公里最快球速，接著成功讓下一棒若林樂人敲出雙殺。
7局上孫易磊先是3球三振渡部健人，接著製造滾地出局，最後面對仲三河優太在2好1壞後，連投151、150公里速球，製造界外球、揮棒落空完成三振。
孫易磊2局只投了25球，面對最低消的6人次，有2次三振沒被敲安，另有1次四壞保送，防禦率下降到2.45，也因先發投手松浦慶斗僅投4.1局，由孫易磊收下勝投。
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