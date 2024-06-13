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中職／實現「約定」 周蕙7月6日為獅隊在大巨蛋獻唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊在台北大巨蛋的「BIG DOME DAY」主題日，7月6日賽後演唱嘉賓邀請「美聲天后」周蕙。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在台北大巨蛋的「BIG DOME DAY」主題日，7月6日賽後演唱嘉賓邀請「美聲天后」周蕙。圖／統一獅隊提供

台北大巨蛋今年納入中職比賽場地，統一獅隊將在下半季首次「攻蛋」，7月5日到7日安排暌違許久的北部主場，「美聲天后」周蕙實現約定，6日賽後將在大巨蛋獻唱，全新女子音樂組合「babyMINT」也將在同一天擔任賽後演唱嘉賓。

身為南霸天的統一企業，除了擁有國內超商龍頭的統一超商，統一獅更是中職35年來唯一無易主、也是累積最多總冠軍的元老球隊，大巨蛋系列賽也是7-ELEVEN靈魂角色OPEN小將生日前夕，獅隊舉辦BIG DOME DAY慶生音樂派對，邀請歌手周蕙與華研全新女團babyMINT出席。

憑藉著甜美天籟在華語樂壇屹立不搖，有「美聲天后」之稱的周蕙，去年因草地音樂會受邀擔任獅隊開球嘉賓，除了被現場球迷熱情震攝，也展現令人陶醉的歌喉征服超過7000人的球迷，並在演唱《約定》一曲時與大家相約，期待有朝一日能再度齊聚為統一獅加油。

今年逢獅隊35周年，出道滿25周年的周蕙也將再度為猛獅高歌，將在7月6日賽後以歌聲帶給全場最療癒的感動，周蕙更表示：「很開心約定能如此迅速實現，更期待能用自己的歌聲帶給統一獅滿滿能量，無懼無畏拿下總冠軍！」

統一獅隊在台北大巨蛋的「BIG DOME DAY」主題日，7月6日賽後演唱嘉賓邀請全新女子音樂組合「babyMINT」。圖／統一獅隊提供
統一獅隊在台北大巨蛋的「BIG DOME DAY」主題日，7月6日賽後演唱嘉賓邀請全新女子音樂組合「babyMINT」。圖／統一獅隊提供

獅隊也邀請在實境女團選秀節目「未來少女」中以一曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》獲得好評、掀起全球網路平台翻跳熱潮，並引發日媒關注的全新女子音樂組合「babyMINT」一同參與大巨蛋主場音樂派對。

babyMINT八位平均年齡不到20歲的女孩，搞怪、調皮又可愛，舉手投足充滿濃濃青春氣息，成員間不僅各自能歌善舞，本次也將為統一獅帶來驚喜，首唱7月5日即將上架的全新單曲《stupid borning life》，並帶來一連串動感演出，一起為OPEN小將慶生，與球迷一同為獅隊加油。

中職 統一獅 選秀

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