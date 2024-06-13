MiLB／3台將同場 陳柏毓鎖住李灝宇但被敲高飛犧牲打

海盜隊與老虎隊2A之戰，3名台將再次同場較勁，海盜先發投手陳柏毓雖沒讓李灝宇敲出安打，但被高飛犧牲打敲回1分，最終4.2局失4分的表現隨球隊2：5輸球而吞下敗投，鄭宗哲則是3打數未敲安、1次保送上壘。

陳柏毓在1局上遇到李灝宇讓他敲出中外野飛球出局，而海盜在1局下由鄭宗哲四壞保送上壘後，靠隊友安打得分，海盜該局攻下2分取得領先，不料也是最後的得分機會。

海盜接下來都未得分，陳柏毓則是在3局上遭到狙擊，安打、保送後，雖讓李灝宇擊出滾地球但沒能製造雙殺，結果被下一棒的克魯茲（Trei Cruz）敲出3分砲，比數瞬間逆轉。

5局上陳柏毓在1出局後被敲出兩支安打，形成一、三壘有人，此時面對李灝宇被敲成深遠飛球，形成高飛犧牲打，打回第1分，又被克魯茲敲出安打後退場，好在沒再失分。

陳柏毓以76球投了4.2局，被敲出5支安打，丟掉4分，防禦率上升到4.81，另外有4次三振、2次四壞保送；擔任第1棒的鄭宗哲則是3打數0安打，有1保送、1得分。

李灝宇結束連3場敲安，今天總計4打數無安打，有1分打點、1分得分，打擊率下降到2成80。