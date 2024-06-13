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中職／明星賽攻蛋 搭寶可夢拚3萬人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（後左二）、隊長陳傑憲（後左一），對戰明星隊總教練葉君璋（後右二）與隊長王威晨（後右一）。記者林澔一／攝影
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（後左二）、隊長陳傑憲（後左一），對戰明星隊總教練葉君璋（後右二）與隊長王威晨（後右一）。記者林澔一／攝影

中華職棒明星賽今年首度前進台北大巨蛋，首次與「Pokemon GO」夢幻合作，中職會長蔡其昌許願能突破三萬人，締造新紀錄；球迷熱烈參與的背後是深深期許，球員工會理事長陳傑憲說：「自我要求要更高。」

過去明星賽最佳票房為二○一三年桃園棒球場的一萬八一八一人，今年在大巨蛋舉辦，聚集全聯盟優秀球員，與知名IP寶可夢合作也預期會吸引玩家進場，蔡其昌期待讓中職「從體育用品社變成百貨公司」，被更多人認識。

球員仍是焦點，王威晨獲得卅四萬七六八三張選票，相隔一年重返「人氣王」寶座，生涯第二度獲選中職明星賽人氣王，加上疫情期間的純票選（取消明星賽）則是第三次，對手陳傑憲坦言想追卻追不上，先說「顏色關係啦」，後來也誠實稱讚：「他有實力，也有帥度，他應得的。」

今年明星賽延續國家隊與明星隊對抗，世界十二強總教練曾豪駒選出中華隊成員，味全龍隊葉君璋執掌明星隊兵符，特別的是，中華隊納入兩位非中職球員，前旅日好手張奕、吳念庭，曾總想就近觀察。

全壘打大賽環節不可少，今年技術挑戰賽除了過去出現過的「野手速球王」、「趣味接力賽」，還多了「叫恁總誒出來打」的教練團比拚打擊，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一。

七月廿、廿一日在台北大巨蛋舉行的明星賽，吸引超過一千一百萬張選票，球迷熱烈參與背後代表著深深期許，對比近期黃勇傳、李重儀、邱丹等年輕球員都因場外事件被開除，陳傑憲深有感觸：「要成為看板球星，不只是實力，還要想到正代表著球團及整個棒球圈。」

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