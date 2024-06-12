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日職／宋家豪賞坂本勇人三振 無失分奪第16次中繼成功

中央社／ 台北12日電

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，雖然投1局被敲2支安打，但也三振掉巨人隊球星坂本勇人，化解危機，幫助樂天擊退巨人隊，宋家豪也拿下本季第16次中繼成功。

東北樂天金鷲隊今天在主場迎戰讀賣巨人隊的跨聯盟交流賽，宋家豪在8局上、球隊領先3分時登板。

宋家豪被泉口友汰敲出一壘安打後，讓丸佳浩擊出二壘方向滾地球出局，接著對決巨人隊球星坂本勇人，纏鬥9顆球後讓坂本勇人揮空三振，接著被吉川尚輝擊出內野安打，形成一、三壘有人危機，不過最後讓岡本和真擊出游擊方向滾地球出局。

總計宋家豪用17球投1局，被敲出2支安打、投出1次三振，沒有失分，守住球隊領先，此戰最快球速148公里，本季目前防禦率僅1.21；宋家豪最後也拿下本季第16次中繼成功，已追平去年單季中繼成功數。

此戰樂天在1局下就攻下大局，辰己涼介敲出1打點三壘安打後，鈴木大地再敲安打送回1分，之後二、三壘有人時，佛朗哥（Maikel Franco）一棒轟出3分全壘打，樂天取得5比0領先。

雖然巨人隊在第3、第4局各追回1分，9局上一、二壘有人時，泉口友汰從則本昂大手中敲出2打點二壘安打，不過最終樂天仍以5比4險勝。

宋家豪 樂天金鷲

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