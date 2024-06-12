快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

中央社／ 台北12日電
邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請。 聯合報系資料照
邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請。 聯合報系資料照

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請，期限到19日下午5時，若沒有其他球團網羅，邱丹將成為自由球員

邱丹在10日凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞擊路肩護欄，隨即桃猿球團在昨天發出聲明表示，依照球團與球員契約規定解除合約，並重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。

中華職棒聯盟今天發布合約讓渡公告，樂天桃猿球團於今天下午4時45分提出邱丹的合約讓渡申請，賽務部依規定於今天進行公告，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為19日下午5時。若讓渡申請在期限內未獲得其他球團之取得，則選手視為被球團無條件釋出，並成為自由球員。

邱丹昨天透過社群媒體發文道歉，他表示，明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，「因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。」

樂天桃猿 自由球員 邱丹

延伸閱讀

中職／看場外事件頻發 陳傑憲說重話：自我要求要更高

置物籃插米酒…一點都沒掩飾 慣竊偷車酒駕拒測被送辦

中職／能進職棒談何容易 最怕一時不慎生涯全毀

中職／酒駕無論台日都不被允許 桃猿賽前再度叮嚀球員

相關新聞

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

中華職棒35年明星賽今天公布票選結果，王威晨以34萬7683票票相隔1年重返「人氣王」寶座，生涯第3次拿下這項榮耀，擊敗...

中職／王威晨重回人氣王 陳傑憲先貶後褒：有帥！

中信兄弟隊王威晨生涯第2度獲選中職明星賽人氣王，加上疫情期間的純票選是第3次，陳傑憲先說是「顏色關係啦」，後來還是不得不...

中職／明星中華隊有吳念庭、張奕 陳傑憲幫喊：不公平

中華職棒明星賽今天舉辦名單公布記者會，陳傑憲獲選為明星隊先發外野手之一，不過被拉去12強中華隊當隊長，陳傑憲看到自己隊名...

中職／看場外事件頻發 陳傑憲說重話：自我要求要更高

中華職棒明星賽票選今年吸引超過1100萬張選票，球迷熱烈參與背後代表著深深期許，對比近期年輕球員場外事件頻傳，陳傑憲深有...

中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請，期限到19日下午5時...

中職／明星賽加入「粒保樂園」 蔡其昌：要練舞了…

中華職棒明星賽今年首度前進台北大巨蛋，加上與《Pokemon GO》的夢幻聯動，期待吸引更多球迷，中職會長蔡其昌也許願能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。