中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請，期限到19日下午5時，若沒有其他球團網羅，邱丹將成為自由球員。

邱丹在10日凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞擊路肩護欄，隨即桃猿球團在昨天發出聲明表示，依照球團與球員契約規定解除合約，並重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。

中華職棒聯盟今天發布合約讓渡公告，樂天桃猿球團於今天下午4時45分提出邱丹的合約讓渡申請，賽務部依規定於今天進行公告，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為19日下午5時。若讓渡申請在期限內未獲得其他球團之取得，則選手視為被球團無條件釋出，並成為自由球員。

邱丹昨天透過社群媒體發文道歉，他表示，明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，「因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。」