中職／明星賽加入「粒保樂園」 蔡其昌：要練舞了…

中華職棒明星賽今年首度前進台北大巨蛋，加上與《Pokemon GO》的夢幻聯動，期待吸引更多球迷，中職會長蔡其昌也許願能突破3萬人締造新紀錄，但聊到要跟葉保弟、一粒一起跳應援舞，蔡其昌立刻苦笑：「壓力大了。」

過去明星賽最佳票房為2013年桃園棒球場的1萬8181人，今年在大巨蛋撐腰下，破紀錄是定局，只是看超越多少？蔡其昌說：「目標是3萬人。」

中職目前在大巨蛋例行賽賽事進場人數還沒超過3萬人，本周中信兄弟有望挑戰，明星賽除了聚集全聯盟優秀球員，還有與知名IP寶可夢的合作，另外6隊啦啦隊合計兩天超過百人會到場應援。

「把餅做大。」蔡其昌表示，與寶可夢的合作仍然是扣著自己上任時的策略，希望藉由不同的合作，讓更多人認識中職，「過去30幾年，歷任會長都努力做到一個程度，棒球迷要再提升數量沒辦法太快，今年與寶可夢、乖乖合作，就是希望擴大。」

蔡其昌舉例，過去中職就像是體育用品社，會吸引愛看棒球的人進場，自己上任後希望能夠變成百貨公司，「不只體育迷，讓更多人接觸，明星賽就像是2天的嘉年華會，讓大家看到球員的另一面，有更多互動，啦啦隊女孩也能展現不同的才藝。」

由於蔡其昌曾答應台鋼雄鷹隊葉保弟，如果他入選明星賽，就要一起跳應援曲，而葉保弟也因部分成員被選入中華隊而遞補進入明星隊，蔡其昌說：「本來想說他（票選）已經被超車，有點放心，結果看到最後一個出現…」

「要好好練舞了。」蔡其昌說：「壓力是很大，但應該大家要看的是葉保弟跟一粒吧？」