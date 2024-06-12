中職／看場外事件頻發 陳傑憲說重話：自我要求要更高

中華職棒明星賽票選今年吸引超過1100萬張選票，球迷熱烈參與背後代表著深深期許，對比近期年輕球員場外事件頻傳，陳傑憲深有感觸：「要成為看板球星，不只是實力，要想到你還代表著球團、整個棒球圈。」

中職近年球季還不到一半，就有統一獅隊黃勇傳因債務問題加上逾假未歸被開除，樂天桃猿隊則是自培球員李重儀與前女友的感情糾紛遭到法院判刑而被解約，近日又有邱丹酒駕自撞被開除，年紀都在20到23歲之間。

作為中職球員工會理事長，陳傑憲表示，身為球員，做的事情、一舉一動本來就容易被放大檢視，「獲得名利的同時，也會失去一部分的自由。」但他認為，球員因此更該嚴格檢視自己，「因為你不是只代表你自己。」

陳傑憲認為，作為職棒球員，場上表現是本來就應該要去努力的，「場下的自我要求要更高一些。」自己成為父親後也會想比較多，「球員做好自身，未來才會有更多小孩打棒球，不然父母會覺得『打棒球要幹嘛？』」

中華職棒在2005年到2009年曾因假球案連環爆，重挫職棒產業，至今仍有許多人留有「棒球就是打假的」的想法，陳傑憲也曾經親自體驗。

那段黑暗時期，陳傑憲還在小學打棒球，但家人在市場擺攤時就常被說：「你孫子打棒球能幹嘛？」後來陳傑憲成為職棒球員，搭計程車時也曾被司機說「你們都打假的」，陳傑憲也立刻反駁：「那是以前，現在不會了。」

陳傑憲很開心自己進入職棒後，是正要起飛的時期，但也希望能夠讓整個環境更好，「以前被人家這樣說，現在我有能力了，想要職棒更加成長，想要到日本、美國那樣的關注度，想要作為職棒球員是會令人感到驕傲的。」