快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／明星中華隊有吳念庭、張奕 陳傑憲幫喊：不公平

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（後左二）、隊長陳傑憲（後左一），對戰明星隊總教練葉君璋（後右二）與隊長王威晨（後右一）。記者林澔一／攝影
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（後左二）、隊長陳傑憲（後左一），對戰明星隊總教練葉君璋（後右二）與隊長王威晨（後右一）。記者林澔一／攝影

中華職棒明星賽今天舉辦名單公布記者會，陳傑憲獲選為明星隊先發外野手之一，不過被拉去12強中華隊當隊長，陳傑憲看到自己隊名單直呼「不公平」，因為有吳念庭跟張奕在，也期待與好友吳念庭再次當隊友。

陳傑憲坦言，明星賽是娛樂性質比較高，希望帶著輕鬆玩的氣氛，「我想總教練選我，也是希望帶氣氛。」他也透露去年明星賽亞冠賽中華隊休息室氣氛明顯放不開，王威晨也說：「阿坤（江坤宇）壓力大到全壘打大賽打不出來。」

至於能否進入年底12強的正式名單，陳傑憲表示，每位入選的成員都會帶著榮耀，尤其是成棒的國際賽事，有機會一定想打，「但目前還是專注在現在的球季，球季整個結束後再去思考。」

這次明星賽的12強中華隊名單中只選入中職球員，但有2名「外卡」是前旅日球員吳念庭、張奕，陳傑憲認為，這對於中職球員來說或許有些不公平，因為少了兩個名額，「不過他們是有實力的球員，之前也比較少在台灣比賽的機會。」王威晨也說：「希望他們感受明星賽的氛圍。」

這屆明星隊先發幾乎又是一片「黃」，陳傑憲、古林睿煬與潘威倫是少數非中信兄弟球員，陳傑憲認為，這代表兄弟球迷很團結，對於比賽氣氛是好事，但近年來看未必一隊獨大，「台鋼就有很多球迷，到澄清湖比賽我有嚇到，不管支持哪一隊，都是為中職加油。」

中職 明星賽 陳傑憲

延伸閱讀

中職／王威晨重返人氣王 陳傑憲先貶後褒：有帥！

影／王威晨獲選人氣王 陳傑憲笑稱：球衣顏色問題

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

中職／陳傑憲千安頒獎儀式 看到最愛的家人哭了

相關新聞

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

中華職棒35年明星賽今天公布票選結果，王威晨以34萬7683票票相隔1年重返「人氣王」寶座，生涯第3次拿下這項榮耀，擊敗...

中職／王威晨重回人氣王 陳傑憲先貶後褒：有帥！

中信兄弟隊王威晨生涯第2度獲選中職明星賽人氣王，加上疫情期間的純票選是第3次，陳傑憲先說是「顏色關係啦」，後來還是不得不...

中職／明星中華隊有吳念庭、張奕 陳傑憲幫喊：不公平

中華職棒明星賽今天舉辦名單公布記者會，陳傑憲獲選為明星隊先發外野手之一，不過被拉去12強中華隊當隊長，陳傑憲看到自己隊名...

中職／看場外事件頻發 陳傑憲說重話：自我要求要更高

中華職棒明星賽票選今年吸引超過1100萬張選票，球迷熱烈參與背後代表著深深期許，對比近期年輕球員場外事件頻傳，陳傑憲深有...

中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，桃猿球團依照程序在今天正式向中華職棒聯盟提出合約讓渡申請，期限到19日下午5時...

中職／明星賽加入「粒保樂園」 蔡其昌：要練舞了…

中華職棒明星賽今年首度前進台北大巨蛋，加上與《Pokemon GO》的夢幻聯動，期待吸引更多球迷，中職會長蔡其昌也許願能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。