中職／明星中華隊有吳念庭、張奕 陳傑憲幫喊：不公平

中華職棒明星賽今天舉辦名單公布記者會，陳傑憲獲選為明星隊先發外野手之一，不過被拉去12強中華隊當隊長，陳傑憲看到自己隊名單直呼「不公平」，因為有吳念庭跟張奕在，也期待與好友吳念庭再次當隊友。

陳傑憲坦言，明星賽是娛樂性質比較高，希望帶著輕鬆玩的氣氛，「我想總教練選我，也是希望帶氣氛。」他也透露去年明星賽亞冠賽中華隊休息室氣氛明顯放不開，王威晨也說：「阿坤（江坤宇）壓力大到全壘打大賽打不出來。」

至於能否進入年底12強的正式名單，陳傑憲表示，每位入選的成員都會帶著榮耀，尤其是成棒的國際賽事，有機會一定想打，「但目前還是專注在現在的球季，球季整個結束後再去思考。」

這次明星賽的12強中華隊名單中只選入中職球員，但有2名「外卡」是前旅日球員吳念庭、張奕，陳傑憲認為，這對於中職球員來說或許有些不公平，因為少了兩個名額，「不過他們是有實力的球員，之前也比較少在台灣比賽的機會。」王威晨也說：「希望他們感受明星賽的氛圍。」

這屆明星隊先發幾乎又是一片「黃」，陳傑憲、古林睿煬與潘威倫是少數非中信兄弟球員，陳傑憲認為，這代表兄弟球迷很團結，對於比賽氣氛是好事，但近年來看未必一隊獨大，「台鋼就有很多球迷，到澄清湖比賽我有嚇到，不管支持哪一隊，都是為中職加油。」