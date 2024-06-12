中職／王威晨重返人氣王 陳傑憲先貶後褒：有帥！

中信兄弟隊王威晨生涯第2度獲選中職明星賽人氣王，加上疫情期間的純票選是第3次，陳傑憲先說是「顏色關係啦」，後來還是不得不誠實稱讚：「他有實力，很不想講，但也有帥度，他應得的。」王威晨一旁聽到笑說：「他終於誇我了。」

王威晨因為5月底手腕受傷，目前在二軍養傷，他感謝球迷在自己受傷時仍投票給自己，「有球迷說特別設定鬧鐘，一起投給我。」他也表示自己有點急著想回到場上，但目前都是照進度復健，「希望明星賽前就能夠復出。」

記者會上王威晨突然拋出問題：「想問傑憲，看到我拿人氣王是什麼感覺？」陳傑憲在沒套招情況下回答：「我覺得是顏色，很想跟威晨競爭，可能我們統一的球迷少一點點，我們再加油。」

王威晨也透露為何突然拷問陳傑憲，「我知道他一定沒有投給我！」陳傑憲則回說：「要給年輕人機會嘛，我投給（劉）基鴻。」

陳傑憲雖然進入明星賽外野手票選前三，但被選進中華隊，兩人少見在明星賽不同隊，也有點小遺憾，王威晨說，自己會努力復健，「看年底能不能進入那一隊（中華隊）。」

擊敗去年人氣王江坤與再次獲選，王威晨表示，能夠獲得人氣王是球迷的肯定，「不管是誰拿，我都是祝福，今年很開心是我，要拿出最好的表現回饋。」