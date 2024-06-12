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中職／葉君璋接明星隊教頭前想到洪總 登場姿勢還在想

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（左二）、隊長陳傑憲（左一），對戰明星隊總教練葉君璋（右二）與隊長王威晨（右一）。記者林澔一／攝影
中職明星賽由中華隊總教練曾豪駒（左二）、隊長陳傑憲（左一），對戰明星隊總教練葉君璋（右二）與隊長王威晨（右一）。記者林澔一／攝影

今年中職明星賽延續近年國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強總教練曾豪駒選出中華隊成員，味全龍隊教頭葉君璋執掌明星隊兵符，葉總透露，自己原本提議讓「千勝教頭」洪一中擔綱，但最終仍依照傳統由去年冠軍隊教頭擔任。

今天的中職明星賽宣告記者會上公布，這次票選明星隊由去年中職總冠軍、龍隊總教練葉君璋領軍，而國家隊則是12強賽總教練曾豪駒率領，將進行兩場對抗賽。

曾豪駒表示，遴選標準主要評估開季至今狀況不錯的球員，並參考情蒐，但不一定是屆時12強的名單，「到比賽還有2、3個月，要審慎評估。」

特別的是，明星賽中華隊納入兩位非中職球員，前旅日的張奕、吳念庭等待投身中職選秀，也先列入名單，曾豪駒指出，兩人過去旅日資歷豐富，張奕在2019年12強、吳念庭在2023年經典賽也都有好表現，「就近觀察，希望有機會為國效力。」

明星賽中華隊陣容看起來，缺乏正規一壘手，朱育賢雖有一壘守備經驗但近年都以外野為主，明星隊先發一壘手陳俊秀不在名單中，曾豪駒表示：「俊秀是好選手，也有經驗，有些年輕選手要觀察，明星隊的我們也會看。」

葉君璋則透露，自己接獲任務時，曾一度提出希望由台鋼雄鷹隊總教練洪一中擔任，「本來的想法是，洪總是千勝教頭，適合這樣的場合，不過聯盟是說傳統是由總冠軍教頭擔任，就還是依照傳統。」

這是葉君璋第一次擔任明星賽總教練，有趣的是，剛好對上曾豪駒，兩人去年去年在總冠軍賽發揮創意，曾豪駒灑粉出場、葉君璋則是比畫著昇龍拳，被問到今年明星賽有沒有機會再看到？葉總笑說：「還在想。」

而今年明星隊先發幾乎全是中信兄弟球員，葉總彷彿變身黃衫軍教頭，他也認為滿有趣的，但明星賽就是讓球員自由發揮，也希望讓中華隊「感受一些壓力」。

「明星隊是選票比較多，中華隊是實力強。」葉君璋希望透過這樣的對抗，讓中華隊成員多點實戰機會，「中華隊陣容滿強，但如何找到能夠適應短期賽事的人，對他（曾總）來說會是要多費心思的地方。」

中華隊 明星賽 曾豪駒

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