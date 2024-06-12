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中職／明星賽隱藏亮點 洪總、建仔要來拚打擊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒35年明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋。 記者蘇志畬／攝影
中華職棒35年明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋。 記者蘇志畬／攝影

中華職棒35年明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋，今年延續國家隊對抗明星隊，由世界12強中華隊交手中職明星隊，超過百位女孩全場應援，技術挑戰賽更要由教練們來拚打擊，洪一中、王建民參戰引起球迷期待。

今天的中職明星賽宣告記者會上公布，這次票選明星隊由去年中職總冠軍、味全龍總教練葉君璋領軍，而國家隊則是12強賽總教練曾豪駒率領，將進行兩場對抗賽。

兩天賽事除了對抗賽外，也安排趣味的技術挑戰賽，首日「野手速球王」隱藏好手飆球速，次日「叫恁總誒出來打」來看教練團們比拚打擊，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，「趣味接力賽」則在兩日進行。

最刺激的「全壘打大賽」分別在20、21 日進行預賽及決賽，參賽選手是透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選參加全壘打大賽，參賽選手依票數排名分別為林安可、魔鷹、吉力吉撈．鞏冠、曾頌恩、王柏融、陳俊秀、陳子豪、張志豪，誰能在大巨蛋轟出最多全壘打，拭目以待。

藝人嘉賓助陣明星賽，中場演唱表演將為大家帶來最動聽的音樂盛會，周六由情歌天后「丁噹」和全創作唱跳歌手「鼓鼓 呂思緯」聯手嗨翻大巨蛋；周日邀請到玉女歌手「蘇慧倫」、情歌王子「Bi 畢書盡」為球迷朋友帶來多首膾炙人口的歌曲。

一年一度「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩首度齊聚臺北大巨蛋，兩目各 60位、總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援，顏值最高、最亮眼、最大陣仗女孩應援團，即將在明星賽與所有的球迷朋友加油同樂！

中職 明星賽

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