中職／寶可夢聯動！中職明星賽來大巨蛋捕捉皮卡丘

中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，特別與《Pokemon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷朋友不僅能在台北大巨蛋明星賽參加《Pokemon GO》各項調查，皮卡丘和伊布也會來到現場舉辦見面會。

中華職棒聯盟首度與 AR 技術開發商 Niantic 株式會社寶可夢共同開發的遊戲《Pokemon GO》合作，玩家和球迷可以透過活動中體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，屆時將有機會遇到戴著紅色派對帽的皮卡丘和未知圖騰 B。

除了皮卡丘和伊布見面會，兩場賽事也將分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽（送完為止），讓進場的球迷朋友帶著滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球饗宴。

明星賽門票將於14日中午12點，在 ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野 B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。

內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。

B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「乖乖同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。

另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17：35、次日為 16：05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意。