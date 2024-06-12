快訊

不掛牌了！科科科技無法在台如期上市 指責統一證券失職失能

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

官兵沙灘寫「馬防伙房沒肉」！5軍士官侵占64箱罐頭 判決結果出爐

中職／寶可夢聯動！中職明星賽來大巨蛋捕捉皮卡丘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，特別與《Pokemon GO》合作。記者蘇志畬／攝影
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，特別與《Pokemon GO》合作。記者蘇志畬／攝影

中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，特別與《Pokemon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷朋友不僅能在台北大巨蛋明星賽參加《Pokemon GO》各項調查，皮卡丘和伊布也會來到現場舉辦見面會。

中華職棒聯盟首度與 AR 技術開發商 Niantic 株式會社寶可夢共同開發的遊戲《Pokemon GO》合作，玩家和球迷可以透過活動中體驗會場專有的限時調查、田野調查和活動專屬的寶可補給站，屆時將有機會遇到戴著紅色派對帽的皮卡丘和未知圖騰 B。

除了皮卡丘和伊布見面會，兩場賽事也將分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽（送完為止），讓進場的球迷朋友帶著滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球饗宴。

明星賽門票將於14日中午12點，在 ibon 售票系統全面開賣，區域開放內野 B1 至L4樓層及外野 B1樓層，多種票價供球迷朋友選擇。

內野B1層官方應援前方兩排的「白金特區」3880元，每場限量168席，享優先入場，另可獲得限定好禮及「賽後球員女孩碰拳會」專屬參加資格。

B1 層「精品熱區」1880元、「精品站立應援熱區」1480元、「商務區」1080元、「經濟區」780元；內野上層L2分為熱區 780元、非熱區 680元；L4「乖乖同樂區」和外野「動滋同樂區」均為580元。

購買內野票的球迷朋友，皆可獲得精美贈品，包括「乖乖聯名提袋」、「多用途扣環錢包」、「球員/女孩視覺應援方巾」。

另外明星賽兩日正式開賽時間，首日為17：35、次日為 16：05，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，購票時請球迷朋友特別留意。

中華職棒 中華隊 明星賽

延伸閱讀

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

大巨蛋辦演唱會政黨協商恐破局？北市綠黨團：勿甩鍋議會

砸80萬買寶可夢卡牌 郵局竟送錯人！日男看對方名字怒：根本不像

五月天爆鎖定大巨蛋跨年檔 能不能唱？關鍵內幕曝光

相關新聞

中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

中華職棒35年明星賽今天公布票選結果，王威晨以34萬7683票票相隔1年重返「人氣王」寶座，生涯第3次拿下這項榮耀，擊敗...

中職／明星賽隱藏亮點 洪總、建仔要來拚打擊

中華職棒35年明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋，今年延續國家隊對抗明星隊，由世界12強中華隊交手中職明星隊，超過...

中職／寶可夢聯動！中職明星賽來大巨蛋捕捉皮卡丘

中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，特別與《Pokemon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷...

中職／游擊手出賽1500場 王勝偉第一人

新莊棒球場上昨天一開賽就誕生一項大紀錄，富邦悍將隊四十歲游擊手王勝偉生涯一五○○場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣這...

中職／旅外大咖+1 陳聖平告別響尾蛇預計投入選秀

今年中華職棒選秀確定再增加一位旅外好手，效力響尾蛇隊的陳聖平今天出現在異動名單中遭到釋出，經紀公司證實他與球隊溝通離隊，...

中職／鈴木駿輔優質先發首奪MVP 獻唱笑喊更想跳舞

中職樂天桃猿隊日籍投手鈴木駿輔今天投6.2局挨轟失1分，優質先發奪下本季第2勝，率隊以4比1擊敗中信兄弟；鈴木駿輔不再直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。