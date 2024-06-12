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中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布
中華職棒35年明星賽今天公布票選結果，王威晨以34萬7683票票相隔1年重返「人氣王」寶座，生涯第3次拿下這項榮耀，擊敗去年人氣王、中信兄弟隊友江坤宇。
明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋，今年採取12強中華隊與明星隊對抗模式，中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，而中華隊則是由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進中華隊，則優先代表中華隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。
在球迷朋友的踴躍參與投票下，今年網路投票數突破1100萬，另外包含雜誌5萬5820票、通訊1萬9650票，總投票數高達1122萬1817票，中信兄弟王威晨再現高人氣，以34萬7683票穩坐第一名。
值得一提的是，今年中華隊選入兩位準備參加中職選秀會的選手吳念庭、張奕，為明星賽增添看頭，也讓球迷朋友在年底12強賽事開打前，先一睹中華隊的英雄風采。
入選明星隊先發的兩位資深選手潘威倫、周思齊，今年下半年將迎來引退，這也會是兩位選手最後一次以球員身分參與明星賽。
【中華隊陣容】
投手：古林睿煬（票選第一）、吳俊偉（票選第一）、王志煊、王尉永、江承諺、江國豪、林凱威、林詔恩、徐若熙、徐基麟、陳冠宇、陳冠偉、陳柏豪、曾峻岳、陳韻文、張奕（特別邀請）。
捕手：吉力吉撈、陳重羽、戴培峰。
內野手：江坤宇（票選第一）、朱育賢、李凱威、林立、曾子祐、吳念庭（特別邀請）。
外野手：陳傑憲（票選第一）、曾頌恩（票選第一）、林安可、邱智呈、陳晨威。
【明星隊陣容】
先發投手：古林睿煬
中繼投手：潘威倫
救援投手：吳俊偉
捕手：高宇杰
一壘手：陳俊秀
二壘手：岳東華
三壘手：王威晨
游擊手：江坤宇
外野手：曾頌恩、岳政華、陳傑憲
指定打擊：周思齊
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