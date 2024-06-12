中職／王威晨重返人氣王 中華隊vs.明星隊名單公布

中華職棒35年明星賽今天公布票選結果，王威晨以34萬7683票票相隔1年重返「人氣王」寶座，生涯第3次拿下這項榮耀，擊敗去年人氣王、中信兄弟隊友江坤宇。

明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋，今年採取12強中華隊與明星隊對抗模式，中職明星隊由球迷（60%）及專業人員（40%）票選，而中華隊則是由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進中華隊，則優先代表中華隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

在球迷朋友的踴躍參與投票下，今年網路投票數突破1100萬，另外包含雜誌5萬5820票、通訊1萬9650票，總投票數高達1122萬1817票，中信兄弟王威晨再現高人氣，以34萬7683票穩坐第一名。

中華職棒35年明星賽今天公布票選結果。記者蘇志畬／攝影

值得一提的是，今年中華隊選入兩位準備參加中職選秀會的選手吳念庭、張奕，為明星賽增添看頭，也讓球迷朋友在年底12強賽事開打前，先一睹中華隊的英雄風采。

入選明星隊先發的兩位資深選手潘威倫、周思齊，今年下半年將迎來引退，這也會是兩位選手最後一次以球員身分參與明星賽。