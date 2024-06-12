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中職／游擊手出賽1500場 王勝偉第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
富邦悍將游擊手王勝偉昨天生涯第一五○○場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣這項里程碑，更是中職第一人。記者陳正興／攝影
富邦悍將游擊手王勝偉昨天生涯第一五○○場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣這項里程碑，更是中職第一人。記者陳正興／攝影

新莊棒球場上昨天一開賽就誕生一項大紀錄，富邦悍將隊四十歲游擊手王勝偉生涯一五○○場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣這項里程碑，更是史上首見。

王勝偉職棒生涯從兄弟象隊起步，在中信兄弟隊最後兩年合計僅在一軍出賽卅五場，轉隊開啟第二人生，在悍將最缺乏游擊戰力之際扮演及時雨。細看聯盟史上前六人，都是具備長打能力的聯盟頂級強打，守備位置以外野、角落內野為主，王勝偉以游擊手身分達陣更屬不易。

王勝偉說：「這些數字包含選手的努力、血淚，有心酸的、痛苦的、疲憊的部分。」一五○○場出賽在新莊棒球場，寫下宿命場面，王勝偉在這裡締造許多生涯第一次，二○○八年三月十九日生涯處女秀在新莊，一口氣解鎖首安、首打點，隔天跑出首盗依然在新莊。王勝偉說：「還在新莊完全打擊，體驗跨日大戰也在這。」

中信兄弟 富邦悍將 王勝偉

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