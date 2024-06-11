中職／旅外大咖+1 陳聖平告別響尾蛇預計投入選秀

今年中華職棒選秀確定再增加一位旅外好手，效力響尾蛇隊的陳聖平今天出現在異動名單中遭到釋出，經紀公司證實他與球隊溝通離隊，預計回台參加中職選秀。

現年23歲的陳聖平，2019年7月以30萬美元簽約金赴美，但碰到疫情爆發，直到2021年才正式展開旅美生涯，最高層級2A。近日圈內盛傳他將投入中職選秀，中職各隊也都有所耳聞，今天響尾蛇小聯盟異動中出現他的名字，公告釋出陳聖平。

所屬經紀公司悍創證實，陳聖平一直有回來台灣打球的想法，也有跟球隊溝通，並獲得球隊同意，今年預計回台灣參加中職選秀。

陳聖平不僅是內野工具人，也能守外野，如今回歸台灣，目前還有旅日雙星吳念庭、張奕也確定將投入今年選秀。