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中職／鈴木駿輔優質先發首奪MVP 獻唱笑喊更想跳舞

中央社／ 桃園11日電
鈴木駿輔獲得單場MVP。樂天桃猿臉書
鈴木駿輔獲得單場MVP。樂天桃猿臉書

中職樂天桃猿隊日籍投手鈴木駿輔今天投6.2局挨轟失1分，優質先發奪下本季第2勝，率隊以4比1擊敗中信兄弟；鈴木駿輔不再直球硬拚，學會運用控球有好效果，MVP舞台獻唱但笑說更想跳舞。

樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，桃猿隊日籍投手鈴木駿輔回一軍先發，鈴木駿輔2局上被陳子豪敲出陽春砲，但之後越投越穩，3到6局都沒讓兄弟隊再敲出安打，7局上被陳俊秀敲出安打，2人出局後退場。

鈴木駿輔總計用99球投6.2局，僅被敲出3支安打包括1轟，投出4次三振、5次四死球保送，失掉1分責失分，奪下個人本季第2勝、首度獲選單場MVP。

桃猿隊1局下陳晨威率先三壘打、林立安打送回第一分，3局下陳晨威開轟，陽春砲替球隊超前比數，陳晨威敲出個人中職生涯第50支三壘打、個人本季第3轟，單場2安貢獻1分打點。

桃猿隊8局下再有攻勢，梁家榮敲出二壘打，林泓育敲安送回1分，蔡鎮宇代跑上場，靠著盜壘、失誤、捕逸跑回球隊第4分。

桃猿隊總教練古久保健二表示，鈴木駿輔雖然還是保送偏多，但變化球控球有進步，努力投進好球帶、製造滾地球，有效壓制對方打線，會繼續在先發輪值中。

鈴木駿輔表示，5月初下二軍，今天回到一軍先發投出好表現，二軍期間有參考台鋼雄鷹隊投手小野寺賢人和桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）的投球，不僅靠直球與打者硬碰硬，而是更聰明運用控球與打者周旋。

鈴木駿輔表示，今天奪下勝投只是階段性成功，跟其他洋投比起來，自己在二軍時間比較長、勝投數也比較少，今天首度在主場出賽很幸福，今天的成功也有增添自信。

鈴木駿輔今天MVP頒獎台上再度獻唱，但鈴木駿輔笑說台灣的MVP舞台跳舞是特色，其實更想要跳舞，這也可能是老天爺意思，認為他今天的表現還不足以在MVP舞台上跳舞，會繼續努力。

樂天桃猿 陳晨威

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