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中職／張祐銘「丘陵地」跳接意想不到 葉總：像打籃球
味全龍隊今天以4：2中斷富邦悍將隊的3連勝，首局的3分大局成為致勝關鍵，第8局右外野手張祐銘遇到牛棚投手丘毫不猶豫跳接的精彩接殺，讓總教練葉君璋賽後都直呼想不到，「好像在打籃球。」
龍隊此役由王維中先發6局僅被敲3安打、失1分好投帶領，打線則在首局上就噴發攻勢，前5棒打完還沒有出局數，郭天信的三壘打先馳得點，李凱威補上兩分砲，龍隊單局打了9人次、攻下3分。
葉君璋指出，「每個球員都表現很好，第一局可以攻下3分，整個內容都還不錯，我們今年比較少了這樣的攻勢，希望以後可以繼續這樣。」
面對悍將的追擊，洋投銳歐把關8局下，面對首位打者王勝偉，打向右外野牛棚區的界外飛球，場上多數人都不覺得這球接得到，包括葉總在內，但張祐銘遇「丘陵地」腳步毫不遲疑跳接，在悍將後援投手群面前將這球收進手套。
葉君璋笑說：「那個真的是沒想到會接到，接得很棒，很像還遇到投手丘，滿厲害的，看起來好像在打籃球。」
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