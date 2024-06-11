中職／葉總讚投出品質 王維中6局好投卻曝第3局就沒力

味全龍隊「龍王」王維中漸入佳境，今天再繳6局失1分好投，率領龍隊以4：2贏球，中斷富邦悍將隊3連勝，賽後意外自曝其實從第3局就有點熱到沒力。

王維中91球、6局投球任內封鎖悍將打線，僅被敲3安打、失1分，拿下本季第2勝，加上此役在內，連續3場都是6局失1分好投。

總教練葉君璋指出，王維中去年都是中繼角色，球季一開始感覺還在適應，「看得出來這幾場有慢慢適應先發角色，這幾場品質都不錯。」是否考慮讓他續投第7局？葉總說：「有在想，但我們目前投手狀況還可以，讓他6局內容OK比較重要。」銳歐此役儘管中繼1局，周末讓他先發1場的計畫不變。

王維中透露，其實上一場狀況比較好，今天有點受到天氣太熱影響，「投到第3局就差不多沒力了，但沒力後想說丟給對方打，反而沒有浪費太多球數。」他一直都有在隊友大局之後不穩的狀況，今天也在首局隊友攻下3分後出現動盪，他也自承：「這個問題還是希望要解決，主要還是希望自己穩住，隊友一開始就打3分，不希望很快就被追平。」他苦笑說：「有分數時也滿有壓力的，我好奇怪喔…」

面對悍將先發投手黃保羅，龍隊打線在首局就打了一輪、攻下3分，郭天信敲三壘打先馳得點，李凱威補上兩分砲；龍隊在第6局從吳世豪手中再取分數，林智勝敲二壘打開局，劉俊緯補上適時安打建功，打下龍隊的第4分。

王維中帶著4：1領先退場，郭郁政第7局登板，被申皓瑋敲出陽春砲，後續銳歐、陳冠偉各把關1局無失分。