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中職／平野惠一沒能保護球員懊惱 盼有公平公正比賽

中央社／ 桃園11日電
昨日中信兄弟先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，總教練平野惠一（中）上場抗議。記者余承翰／攝影
昨日中信兄弟先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，總教練平野惠一（中）上場抗議。記者余承翰／攝影

中職中信兄弟隊昨天與富邦悍將隊比賽聯盟有誤判，兄弟隊總教練平野惠一表示，沒能保護球員爭取正確的判決很懊惱，希望讓球員有公平公正的比賽，但也提到好的球隊即使遇到誤判也要靠自己贏下來。

中信兄弟昨天與富邦悍將隊比賽，兄弟隊投手魏碩成被抓超過25秒投球限制，後來聯盟承認誤判，是悍將隊打者申皓瑋沒在倒數8秒前準備好打擊。

兄弟隊總教練平野惠一表示，球隊遵守規則打球，教練團照著所理解的規則提出抗議，可惜是誤判，當下沒能保護球員爭取到正確的判決，是教練團的責任，也很懊惱。

平野惠一昨天賽後表示會考慮申訴，今天賽前受訪時表示，聯盟已經發表聲明做出說明，也有相對應的處分，目前朝著不申訴的方向。

平野惠一也提到，球員場上拚盡全力想要贏球，未來希望各方面都可以更好，讓球員有好的發揮，不會讓球員的努力被磨滅，讓球員有公平公正的比賽。

被問起有沒有看到投手教練王建民罕見動怒，平野惠一表示，教練團當下的心情一定是想要保護球員，會有這樣的情緒是必然的，也開玩笑說，因為王建民身材比較高大，當下衝進場，自己個子比較小，在王建民身後一開始還沒有被注意到。

平野惠一表示，即使發生誤判，好的球隊也不能因為這樣讓氣勢瞬間崩潰掉，應該要堅定不移靠自己的力量贏下來。

富邦悍將 平野惠一 王建民

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