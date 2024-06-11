中職／酒駕無論台日都不被允許 桃猿賽前再度叮嚀球員

中職樂天桃猿隊今天確定與外野手邱丹解約，總教練古久保健二表示，在日職很少有這樣例子，無論台日酒駕在法律上都不被允許；副領隊沈鈺傑表示，今天賽前也有再跟一軍球員叮嚀。

樂天桃猿隊野手邱丹10日凌晨在國道酒駕自撞，沒有人員傷亡，桃猿隊今天做出懲處，即日與邱丹解約。

桃猿隊總教練古久保健二今天賽前受訪表示，雖然不能斷言日職完全沒有，但就他所知幾乎沒有這樣的例子，近20、25年來不只是日職，在日本社會上的風氣普遍對於酒駕的標準都很嚴格，也不只是日本，無論在台灣還是日本，酒駕都是法律上所不允許的。

桃猿隊與邱丹解約，古久保健二表示，不管球隊少了誰對戰力都會有影響，發生這樣的事情，最先受到影響的都會是家人。

桃猿隊副領隊沈鈺傑表示，在球隊給球員的制式合約中本來就有明定，違反重大情節球團將予以解約，今天賽前也有再跟一軍球員提醒這件事情。