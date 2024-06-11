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中職／岳家3兄弟同時在場上 岳東華球棒滑掉並非想打大棒

中央社／ 桃園11日電
岳東華。中信兄弟提供
岳東華。中信兄弟提供

中信兄弟隊與富邦悍將隊昨天比賽，悍將投手岳少華6局登板先牽制一壘弟弟兄弟隊岳政華，後讓哥哥岳東華敲出二壘滾地球出局。岳東華打席一度球棒脫手而出，笑說不是想打大棒是滑掉。

中華職棒中信兄弟與富邦悍將昨天比賽，6局上兄弟隊高宇杰、岳政華接連選到保送上壘，悍將換上投手岳少華接手中繼，對上哥哥岳東華打席，岳少華一登板先牽制在一壘的弟弟岳政華，接著讓岳東華敲出二壘滾地球出局，「岳家」3兄弟首度同時在場上、畫面難得。

岳東華與岳少華對決打席，棒子一度脫手而出，今天賽前岳東華受訪時表示，不是因為想要打大隻的才揮這麼大力，只是剛好流汗、手滑，棒子才會飛出去。

岳東華表示，一上場看到岳少華牽制岳政華有笑一下，感覺是故意的，後來換局間也有跟岳少華比手畫腳：「我跟他說他直球球速變慢了，他回我說我也沒打好。」

岳東華對跟岳少華的投打對決都記得很清楚，目前一軍總計6打數敲出1支安打，吞下3次三振。岳東華笑說，每次對決岳少華贏就會打電話來，昨天回到飯店岳政華主動打給岳少華，自己則因為在追劇吃東西，一開始沒有想要加入聊天。

岳東華表示，3兄弟同時在場上感覺蠻有趣的，近期多與弟弟岳政華1、2棒連線，沒有什麼特別的感覺，壘上有人就是做好推進。

富邦悍將 岳政華 岳東華

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