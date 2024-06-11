中職／游擊達陣1500場出賽第一人 王勝偉在新莊譜寫宿命劇本
新莊棒球場上今天一開賽就將誕生一項大紀錄，富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉生涯1500場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣這項里程碑，更是史上首見。
王勝偉的職棒生涯從兄弟象隊起步，在中信兄弟隊最後兩年合計僅在一軍出賽35場，自知在黃衫軍中出賽空間已經漸少，2021年球季後自請放在60人名單之外，轉戰悍將開啟第二人生，在悍將最缺乏游擊戰力之際扮演及時雨，前兩年一軍出賽150場，推進至生涯1470場出賽。
今天悍將迎戰味全龍隊，王勝偉擔任先發第二棒、游擊手，成為本季第30場、生涯第1500場出賽，成為史上第7人；細看前6人，都是具備長打能力的聯盟頂級強打，守備位置以外野、角落內野為主，王勝偉以游擊手身分達陣更屬不易。
王勝偉坦言，1400場出賽之後，自己就有去了解游擊手出賽場次的相關紀錄，知道1500場紀錄即將到來，「這些數字包含選手的努力、血淚，有心酸的、痛苦的、疲憊的部分。」他說外界看到的是數字，但選手感受在內心，「可以堅持這麼久，自己會有很多感動，熱愛一件事，就要花這麼多努力去完成。」
他吐露隨著年紀越來越少，也有遇到低潮的時候，訓練得很累時難免會有想放棄的念頭，也會問自己，「做這些真的可以反映在球場上嗎？」他笑說：「問自己的過程中，訓練就結束了，反覆著這樣的循環。」
王勝偉知道，前六位完成1500場出賽的選手，都是強打比較多，「要在游擊的位置達成，難度會比較高，不要說要有很好的打擊能力，至少要有上壘能力，因為守位的關係，還需要有好的防守，全方位的能力才能延續職業生涯。」他直言，說到底還是一個字，就是必須要有「成績」。
他也不諱言，在兄弟出賽機會銳減時，對於能不能達成1500場出賽，自己當然會有懷疑，「那時會去想，說球員生涯會不會就此結束？這是不可否認的。」他感謝悍將球團，「球隊給我這樣的機會，延續棒球生涯。」
1500場出賽在新莊棒球場，寫下宿命的場面，王勝偉在新莊締造許多生涯第一次，2008年3月19日生涯處女秀在新莊，一口氣解鎖首安、首打點，隔天跑出首盗依然在新莊。王勝偉說：「還有在新莊完成完全打擊，體驗跨日大戰也在這裡。」
王勝偉生涯出賽球場分布
新莊 384
洲際 239
桃園 200
天母 154
澄清湖 139
台南 127
新竹 86
台中 57
斗六 36
嘉義市 26
屏東 22
花蓮 20
羅東 6
台東 2
台北大巨蛋 2
統計至2024/6/11
中職生涯最多出賽選手
1、張泰山 1863
2、彭政閔 1800
3、高國慶 1785
4、周思齊 1754
5、林智勝 1669
6、林益全 1598
7、王勝偉 1500
統計至2024/6/11
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