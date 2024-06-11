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中職／王建民罕見動怒抗議自曝摔壞碼表 笑喊魏碩成要賠

中央社／ 桃園11日電
中信兄弟昨日先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，投手教練王建民（右）也罕見動怒上場抗議。記者余承翰／攝影
中信兄弟昨日先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，投手教練王建民（右）也罕見動怒上場抗議。記者余承翰／攝影

中職中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下有誤判，兄弟隊投手教練王建民罕見動怒衝進場抗議，王建民今天賽前還自曝在休息區氣到摔壞碼表，笑說：「魏碩成要賠我一個碼表。」

中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下兄弟投手魏碩成對悍將打者申皓瑋打席，魏碩成被抓超過投球秒數25秒限制，兄弟抗議認為是申皓瑋沒有在倒數剩餘8秒準備好打擊，魏碩成被多計1顆壞球、裁定申皓瑋保送。

昨天賽後聯盟發表聲明承認誤判，今天賽前兄弟隊投手教練王建民受訪表示，當時就有注意到申皓瑋在規定秒數內沒有準備好要打擊，因為這樣關鍵的誤判影響比賽局面，甚至最後輸掉那場比賽，是球隊要承擔，當下也就決定如果維持原判就會將投手魏碩成換下場。

王建民昨天罕見動怒衝上場，他苦笑說，上一次在球場動怒應該是2006年效力美職紐約洋基隊期間，對華盛頓國民隊投到9局被敲再見轟後怒摔手套。

王建民還自曝昨天在休息區太生氣了，將碼表對著牆壁摔壞了，直喊：「魏碩成要賠我一個碼表。」

魏碩成被抓違規直言錯愕 王建民摔碼表力挺受鼓舞

中職中信兄弟隊投手魏碩成昨天對富邦悍將先發，6局下被抓超過25秒投球限制，後來聯盟承認誤判，魏碩成自認投球動作快、當下很錯愕，聽到王建民摔碼表力挺感受教練跟球員站在一起。

中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下兄弟投手魏碩成對悍將打者申皓瑋打席，魏碩成被抓超過投球秒數25秒限制，兄弟抗議認為是申皓瑋沒有在倒數剩餘8秒準備好打擊，魏碩成被多計1顆壞球、裁定申皓瑋保送。後來聯盟承認誤判，是打者沒在規定秒數做好準備。

魏碩成今天賽前受訪表示，當下很錯愕，不知道自己做錯了什麼，自認投球動作算滿快的，當時暗號都還沒比就被抓超時，一開始還以為裁判是抓打者超時，但比賽還在進行中，只能默默承受一切，也謝謝聯盟後來有還他清白。

昨天兄弟提出抗議後維持原判，總教練平野惠一、投手教練王建民都氣到衝上場抗議。魏碩成笑說，第一次看王建民這麼生氣，還透露賽後在重看影片時，王建民突然蹦出一句：「你要賠我一個碼表，我走下場太生氣了，把碼表摔壞了。」

魏碩成開玩笑說，會買3個碼表給王建民，也提到看到教練團這麼激動為球員爭取，球員會受到很大的鼓舞，知道教練團跟球員是站在一起的。

富邦悍將 王建民 申皓瑋

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