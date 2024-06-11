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中職／葉總對打者的8秒大限有疑問 「有看和沒看怎麼算？」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

新莊棒球場之戰昨天因超時爭議引起討論，聯盟深夜承認誤判，漏抓打者未在規定時間準備打擊，味全龍隊教頭葉君璋昨天在澄清湖球場帶兵，沒follow到此一事件，但也直言執行上確實有問題，倒數8秒前需注視投手的規定，究竟有沒有明確指標。

爭議判決出現在昨天6局下，中信兄弟隊先發投手魏碩成面對申皓瑋投到滿球數，下一球被判超時自動記1顆壞球形成保送。兄弟陣營認為申皓瑋超時在先、未在8秒準備打擊，才導致魏碩成無法在時間內出手，當下維持原判，形成一次關鍵保送，但賽後賽務部重新檢視畫面，確認申皓瑋在倒數8秒進入7秒時才轉向投手確實違規，若正確判決申皓瑋已經遭到三振。

富邦悍將、中信兄弟隊之戰第6局魏碩成面對申皓瑋的打席，在滿球數後被記投球超時形成保送，計時爭議引起兄弟陣營不滿。記者余承翰／攝影
富邦悍將、中信兄弟隊之戰第6局魏碩成面對申皓瑋的打席，在滿球數後被記投球超時形成保送，計時爭議引起兄弟陣營不滿。記者余承翰／攝影

葉總並未注意昨天新莊場上的爭議，但對於投球計時的執行面確實有疑問，「這也是一個問題，比方說在8秒前看了一下，然後就沒看，這樣算有看還沒看？是不是要有一個比較明確的指標，怎樣算有看？如果有人說他就是不看投手打擊呢？」

葉君璋指出，大聯盟壘上無人15秒、壘上有人18秒的規定，這樣的秒數之下，讓投打只能拿了球就要對決，中職現行的20秒、25秒規範，讓投打之間仍有運作空間，勢必會有這些問題。

中職 申皓瑋 葉君璋

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