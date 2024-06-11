中職／邱丹酒駕被開除 葉總直言若選手再犯「代表根本不想打」

樂天桃猿隊邱丹國道酒駕自撞遭到球團解約，被問到是否針對此事加強提醒選手，今天在新莊棒球場出賽的富邦悍將、味全龍隊兩軍教頭都有嚴厲的話要說。

悍將教頭陳金鋒直言，球隊都有相關規定，但這不僅是球隊規定，「這是國家的規定、法律的規定，不只球員，大家都要去遵守，大家都知道這是危險的事情。」

龍隊葉君璋說得更明白，猿隊直接祭出開除懲處，「這代表什麼？代表如果還有選手違反，那就是你不想打了，如果選手不想打，我還留他幹嘛？除非你沒看到新聞。」

邱丹為猿隊在2018年選秀第三指名，生涯共在一軍出賽204場，敲出143支安打、3轟，曾拿下一座外野手金手套，如今因酒駕遭到球團開除，若無球隊接收職棒生涯將畫上句點。