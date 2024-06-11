快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／邱丹酒駕被開除 葉總直言若選手再犯「代表根本不想打」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
邱丹因酒駕事件遭到樂天桃猿解約。報系資料照
邱丹因酒駕事件遭到樂天桃猿解約。報系資料照

樂天桃猿邱丹國道酒駕自撞遭到球團解約，被問到是否針對此事加強提醒選手，今天在新莊棒球場出賽的富邦悍將、味全龍隊兩軍教頭都有嚴厲的話要說。

悍將教頭陳金鋒直言，球隊都有相關規定，但這不僅是球隊規定，「這是國家的規定、法律的規定，不只球員，大家都要去遵守，大家都知道這是危險的事情。」

龍隊葉君璋說得更明白，猿隊直接祭出開除懲處，「這代表什麼？代表如果還有選手違反，那就是你不想打了，如果選手不想打，我還留他幹嘛？除非你沒看到新聞。」

邱丹為猿隊在2018年選秀第三指名，生涯共在一軍出賽204場，敲出143支安打、3轟，曾拿下一座外野手金手套，如今因酒駕遭到球團開除，若無球隊接收職棒生涯將畫上句點。

富邦悍將 樂天桃猿 邱丹

延伸閱讀

中職／邱丹酒駕遭猿隊開除 道歉認做出不可原諒的行為

中職／邱丹國道酒駕自撞 桃猿：即日解除合約

樂天桃猿球星邱丹爆國道酒駕自撞 南檢訊後無保請回

中職樂天桃猿外野手邱丹 酒駕自撞高速公路護欄

相關新聞

中職／邱丹酒駕被開除 葉總直言若選手再犯「代表根本不想打」

樂天桃猿隊邱丹國道酒駕自撞遭到球團解約，被問到是否針對此事加強提醒選手，今天在新莊棒球場出賽的富邦悍將、味全龍隊兩軍教頭...

中職／葉總對打者的8秒大限有疑問 「有看和沒看怎麼算？」

新莊棒球場之戰昨天因超時爭議引起討論，聯盟深夜承認誤判，漏抓打者未在規定時間準備打擊，味全龍隊教頭葉君璋昨天在澄清湖球場...

中職／超時爭議賺到1保送 鋒總：首年實施勢必會遇問題

富邦悍將隊昨天以5：3擊敗中信兄弟隊，6局下的超時判決，聯盟賽後承認是誤判，悍將教頭陳金鋒今天對此表示，第一年實施，勢必...

中職／游擊達陣1500場出賽第一人 王勝偉在新莊譜寫宿命劇本

新莊棒球場上今天一開賽就將誕生一項大紀錄，富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉生涯1500場出賽，為中職史上第七人，以游擊手達陣...

中職／王建民罕見動怒抗議自曝摔壞碼表 笑喊魏碩成要賠

中職中信兄弟昨天與富邦悍將比賽6局下有誤判，兄弟隊投手教練王建民罕見動怒衝進場抗議，王建民今天賽前還自曝在休息區氣到摔壞...

中職／岳家3兄弟同時在場上 岳東華球棒滑掉並非想打大棒

中信兄弟隊與富邦悍將隊昨天比賽，悍將投手岳少華6局登板先牽制一壘弟弟兄弟隊岳政華，後讓哥哥岳東華敲出二壘滾地球出局。岳東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。