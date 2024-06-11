中職／網稱讚一粒姊外型神似趙露思 她解釋與宋嘉翔交往想法

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因葉保弟應援曲爆紅，她的姊姊也獲得不少粉絲。近日一粒姊與樂天桃猿隊捕手宋嘉翔交往，有球迷好奇兩人如何認識，她也在個人IG回應。

一粒姊在IG開放粉絲提出各種問題，有網友詢問她與宋嘉翔如何認識，她表示，「就是一個因緣際會下認識，然後相處一陣子覺得他個性不錯，想法也很成熟，外表也是我喜歡的，雖然一開始也會有年齡上顧慮，但又覺得不需顧慮這麼多，年齡不過就是個數字，重點是兩人合不合的來。」

宋嘉翔本季還沒有在一軍出賽過，他在二軍出賽25場，78打數24支安打，打擊率0.308。有網友開玩笑表示，想念宋嘉翔扛一軍主戰捕手，請一粒姊別獨佔他，對此一粒姊強調，「我比誰都想看他上一軍！」

還有許多網友稱讚一粒姊長得像中國演員趙露思，她表示，「謝謝，這真的是太讓人開心的稱讚。」

一粒姊回應網友問題。 截圖自一粒姊IG限時動態