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中職／擋下在兄弟的兄弟 岳少華找岳東華遭傲嬌「拒聊」
大哥在打擊區、二哥在投手丘、小弟在一壘上，新莊棒球場昨天在第6局出現罕見畫面，老二岳少華以一擋二成為這場對決中的贏家，回去後接到岳政華的來電，岳東華則是一度傲嬌回應「不想跟他講電話」。
富邦悍將昨天以5：3擊敗中信兄弟隊，6局上悍將投手賴智垣控球失穩，將一壘上的岳政華、打擊區上的岳東華交到岳少華手中，形成岳家三兄弟都在場上，岳少華對岳政華牽制迫使他撲回壘，與大哥的對決則是讓他敲出二壘方向滾地球出局。
岳東華被解決還是一臉燦笑，岳少華看了影片也注意到，「我是看回放，有看到他跑完一壘在笑，不知道在笑什麼。」
」
岳少華在中職對決哥哥、弟弟合計9打席，但這是第一次3人同時都在場上。岳少華透露，昨天上場時經過一壘，岳政華就喊他「喂」，他有轉頭看了一下，這不僅是職棒生涯頭一遭三兄弟都在場上，岳少華說從小到大也都沒碰過。
岳少華賽後回去就接到弟弟打來的電話，由於東華、政華是室友，岳少華一開頭就問「岳東咧？」結果哥哥說在追劇、不想跟他講話。岳東華傲嬌完，兩人還是通上電話，岳少華說：「他第一顆甩棒出去，我是問他你想要打去哪裡，感覺他想要打我全壘打。」
此役在6局下還出現超時爭議場面，場邊兄弟檔自成風景，老大、老二在休息室兩端比手畫腳，岳少華解釋，「他是說我的球怎麼會掉下來，因為在他的印象裡是我球很衝。
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