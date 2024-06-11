中職／超時爭議賺到1保送 鋒總：首年實施勢必會遇問題

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因葉保弟應援曲爆紅，她的姊姊也獲得不少粉絲。近日一粒姊與樂天桃猿隊捕手宋嘉翔交往，有球迷好奇兩人如何認識，她也在個人IG回應。 一粒姊在IG開放粉絲提出各種問題，有網友詢問她與

2024-06-11 16:51