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中職／超時爭議賺到1保送 鋒總：首年實施勢必會遇問題
富邦悍將隊昨天以5：3擊敗中信兄弟隊，6局下的超時判決，聯盟賽後承認是誤判，悍將教頭陳金鋒今天對此表示，第一年實施，勢必會碰到比較多問題，選手專注在對決可能就會忽略掉時間，相信往後會比較注意到。
爭議判決出現在昨天6局下，兄弟先發投手魏碩成面對申皓瑋投到滿球數，下一球被判超時自動記1顆壞球形成保送。兄弟陣營認為申皓瑋超時在先，才導致魏碩成無法在時間內出手，賽後賽務部重新檢視畫面，確認申皓瑋在倒數8秒進入7秒時才轉向投手確實違規。
若判決正確，當時申皓瑋應是自動記上第3顆好球遭到三振，兄弟因這次誤判釀成滿壘，後續蔡齊哲保送王勝偉奉送追平分，對戰局影響頗大。
今天談到這次爭議判決，陳金鋒指出，第一年實施一定還會遇到很多問題，比賽壓力、張力一來，不管是選手或其他人，專注在比賽狀況下，可能就會忽略掉時間，相信隨著時間一久，往後會慢慢比較注意到。
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