中職／邱丹酒駕遭猿隊開除 道歉認做出不可原諒的行為
樂天桃猿隊邱丹國道酒駕自撞惹議，球團今天作出懲處，與他解除合約。邱丹透過個人IG發表道歉聲明，承認自己做出不可原諒的行為，接受球團所有處置。
邱丹在道歉聲明中還原事發經過，他在10日清晨4點酒後行經國道一號北上台南麻豆路段，失控撞擊路肩護欄，「我明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。」
邱丹表示，自己身為應為後輩樹立典範、帶給社會正向力量的職業運動員角色，卻做出最糟糕的示範，做出酒後駕車不可原諒的行為，在選手、先生、父親的角色上都讓外界失望，為此誠摯道歉。
邱丹表示，「酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我末來也會盡力彌補這個錯誤。」
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