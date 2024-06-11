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中職／獅隊為4小獅推出紀念球 門票加價380元多2顆球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊推出4名年輕選手「生涯首次」紀念球套票。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出4名年輕選手「生涯首次」紀念球套票。圖／統一獅隊提供

統一獅隊上半季戰績獨走，幾位年輕獅子軍也有功，4位小將都在季初體驗「生涯第一次」，球團特地推出紀念球，也選定7月兩場比賽開賣紀念套票。

回顧獅隊年輕選手本季解鎖的生涯初體驗，左投林詔恩在4月6日對上味全龍隊先發5局無失分，拿下生涯首勝；辛俊昇在4月13日中繼登板2局無失分，亦成功取得生涯首勝。打者部分，林佳緯在4月17日對戰樂天桃猿隊時，從鈴木駿輔手中敲出生涯首轟，何恆佑則在4月20日應戰富邦悍將隊時，面對吳世豪打出生涯首轟。

每一位選手的「第一次」紀錄意義非凡，球團為此特別推出紀念球，讓球迷珍藏這些珍貴的瞬間，也將於7月17日、7月26日推出紀念套票組，凡購買當日賽事全票的球迷，均可用380元加價升級為紀念套票組，每組套票內含兩顆紀念球，每場限量800組，售完為止。

票價資訊

7月17日：「林佳緯、何恆佑首轟」紀念套票組

7月26日：「林詔恩、辛俊昇首勝」紀念套票組

內野全票紀念套票組：730元 (含乙組紀念球)

外野全票紀念套票組：580元 (含乙組紀念球)

鑽石席紀念套票組：880元 (含乙組紀念球)

單人球探席紀念套票組：830元 (含乙組紀念球)

雙人球探席紀念套票組：1660元 (含兩組紀念球)

家庭席紀念套票組：3900元 (含五組紀念球)

何恆佑 林佳緯 林詔恩

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