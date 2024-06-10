聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／聯盟認誤判申皓瑋7秒才轉向投手 裁判將扣考核分
富邦悍將隊今天以5：3擊敗中信兄弟隊，6局下的超時爭議判決，中職聯盟賽務部賽後重新檢視畫面，確認申皓瑋在倒數7秒視線才轉向投手，但因發生在一瞬間，裁判未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分，避免未來再發生。
此役爭議畫面出現在6局下，兄弟先發投手魏碩成面對申皓瑋的打席，投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。兄弟陣營當下提出質疑，認為申皓瑋疑似未在時間剩8秒前進入打擊區。
然而裁判反覆觀看畫面後，回到場上以麥克風宣判維持原判，轉播畫面僅能確認投手秒數確實違規，但無同步秒數比對，無法確認打者是否違規。
聯盟賽務部對此說明，今日賽後經賽務部檢視轉播畫面後，確認富邦悍將申皓瑋於倒數11秒時即進入打擊區準備。因規則上有備註雙眼需看向投手，在檢視畫面申皓瑋在倒數8秒進入倒數7秒時轉向投手，因轉頭發生在一瞬間，裁判第一時間未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分，避免未來再發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言