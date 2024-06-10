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中職／聯盟認誤判申皓瑋7秒才轉向投手 裁判將扣考核分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手魏碩成第6局投球超時釀成保送，因計時爭議讓兄弟陣營有所不滿。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成第6局投球超時釀成保送，因計時爭議讓兄弟陣營有所不滿。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天以5：3擊敗中信兄弟隊，6局下的超時爭議判決，中職聯盟賽務部賽後重新檢視畫面，確認申皓瑋在倒數7秒視線才轉向投手，但因發生在一瞬間，裁判未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分，避免未來再發生。

此役爭議畫面出現在6局下，兄弟先發投手魏碩成面對申皓瑋的打席，投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。兄弟陣營當下提出質疑，認為申皓瑋疑似未在時間剩8秒前進入打擊區。

然而裁判反覆觀看畫面後，回到場上以麥克風宣判維持原判，轉播畫面僅能確認投手秒數確實違規，但無同步秒數比對，無法確認打者是否違規。

聯盟賽務部對此說明，今日賽後經賽務部檢視轉播畫面後，確認富邦悍將申皓瑋於倒數11秒時即進入打擊區準備。因規則上有備註雙眼需看向投手，在檢視畫面申皓瑋在倒數8秒進入倒數7秒時轉向投手，因轉頭發生在一瞬間，裁判第一時間未能同步掌握，賽後裁判組已經進行內部檢討，並依規定扣考核分數處分，避免未來再發生。

中職 富邦悍將 申皓瑋

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