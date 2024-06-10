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中職／爭議超時裁判說沒畫面 平野惠一：可以自己按秒數！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，總教練平野惠一（中）上場抗議。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手魏碩成6局下面對失分危機時，被裁判宣告超時裁定壞球，造成保送，總教練平野惠一（中）上場抗議。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天以5：3擊敗中信兄弟隊，引起最多討論的play出現在6局下，魏碩成對申皓瑋的打席因滿球數後超時被加計壞球變成自動保送，裁判審視後以「無畫面」維持原判，兄弟陣營賽後自己看影片、按秒數，認為申皓瑋確實未在規定時間內進打擊區，總教練平野惠一賽後語氣相當嚴肅，「比較可憐的是場上選手。」

爭議畫面出現在第6局，魏碩成面對申皓瑋的打席，投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。兄弟陣營當下提出質疑，認為申皓瑋疑似未在時間內進入打擊區。

然而裁判反覆觀看畫面後，回到場上以麥克風宣判維持原判，轉播畫面僅能確認投手秒數確實違規，但無同步秒數比對，無法確認打者是否違規。

平野惠一賽後受訪時表示，剛剛已經看過影片、按秒數，「打者確實沒有在時間內進打擊區，裁判應該也要看打者，不是只看投手，選手一定是遵循規定去做，而且又是重要場面，就算電視畫面沒有秒數，也可以自己按碼表。」

平野惠一表示，當下聯盟回應他沒有畫面，「但我認為還是有方法可以確認，每個play選手都是拚上生涯去做，今天我不是因為輸球才這樣說，就算贏球我也會講，希望裁判在這方面可以做得更好，比較可憐的是場上選手。」他也表示，將會考慮提出申訴。

事主之一申皓瑋則提到，自己也是第一次碰到這種狀況，一開始還搞不清楚是發生什麼事，以為是壘間有人喊暫停。至於是否超時進入打擊區，他指出專注在對決投手上，自己也不是很確定是何時站進去，「站在上面也不會注意到其他東西，很專注在對決上。」

富邦悍將申皓瑋8局下敲出勝利打點安打。記者余承翰／攝影
富邦悍將申皓瑋8局下敲出勝利打點安打。記者余承翰／攝影

富邦悍將 平野惠一 申皓瑋

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