中職／平凡的觸身球差點誤判可以理解 陳金鋒：我沒有生氣

富邦悍將隊今天以5：3擊敗中信兄弟隊，話題滿滿，讓轉播球評、主播都形容是「細節滿滿」的一場比賽，悍將8局下的超前分由高國麟觸身球保送上壘，但第一時間主審尤志欽判決界外球，總教練陳金鋒為此上場了解狀況，賽後談到此事他說可以理解，直說：「我沒有生氣啦！」

兩隊3：3平手局面，8局下王凱程對高國麟投出觸身球，連王凱程都已先示意抱歉，但主審判決界外讓悍將陣營大驚，高國麟也表現出不解，陳金鋒上場了解狀況後，提出挑戰確認是觸身球，後續申皓瑋三壘打掃回超前分。

陳金鋒賽後還原當下狀況，「裁判是說聲音像打到球棒，確實有點像，可能角度看不太清楚。我是上去問他，這個我要看（挑戰）嗎？」說完進一步澄清，「我沒有生氣啦！」

此外，悍將先發投手布藍登此役先發4.2局失3分退場，最終無關勝敗，未能完成5局投球，陳金鋒對此表示，布藍登表現大致OK，「但有一些隱形失誤，造成用球數增加。」