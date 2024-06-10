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中職／猿投霸威斯霸氣屠獅 邱浩鈞投15球只有4好球吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊霸威斯。報系資料照
樂天桃猿隊霸威斯。報系資料照

統一獅隊在台南主場連打6天，今天最後一戰對決樂天桃猿隊，原本領先局面在7局上被牛棚搞砸，猿隊打了一輪攻下4分奠定江山，終場以5：3獲勝，洋投霸威斯優質先發奪下本季第4勝，獲選單場MVP。

霸威斯用125球完成8局任務，創下個人本季單場最長局數，被揮出7支安打，飆出7次三振，只在1局下失3分，接著讓獅隊一路掛零，第9局交給陳柏豪關門，拿下第13場救援成功穩居全聯盟榜首。

猿隊1局上展開攻勢，陳晨威揮出安打後連盜二、三壘，再靠梁家榮安打攻下全場第1分。

獅隊1局下立刻反攻，林佳緯揮出三壘打，再靠陳傑憲安打扳平比數，接著林安可轟出右外野兩分砲，本季第11轟出爐，追平味全龍隊吉力吉撈．鞏冠，並列全聯盟第1，也是生涯第80轟，獅隊3：1超前。

兩隊打完前6局比數不變，7局上獅隊牛棚出狀況，邱浩鈞一上場就連續保送廖健富、吳桀睿，面對馬傑森又發生傳球失誤，讓猿隊攻占滿壘，未解決任何打者就被換掉。

裴瑞茲緊急接手，猿隊再靠陳晨威保送、林立安打追平比數，接著梁家榮觸身球攻下超前分， 朱育賢內野滾地球也有1分打點，以5：3逆轉戰局。

獅隊洋投勝騎士先發5局失1分，被揮出5支安打、失1分，勝投被牛棚搞砸，目前7勝、防禦率1.71伆居雙冠王；邱浩鈞投15球只有4顆好球，失3分因自己失誤有1分非自責，吞下本季首敗，獅隊在台南這6戰3勝3敗。

梁家榮 牛棚

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