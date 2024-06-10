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中職／申皓瑋1爭議保送、1致勝三壘打氣跑兄弟 悍將3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊岳政華（右）5局上敲出三壘安打。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊岳政華（右）5局上敲出三壘安打。記者余承翰／攝影

「金融大戰」今天在新莊棒球場高潮不間斷，各種微妙插曲都上映，富邦悍將隊靠8局下申皓瑋敲出超前三壘打，終場以5：3擊敗中信兄弟隊，悍將取得3連勝。

兄弟左投魏碩成投5.1局被敲7安打、失3分，悍將洋投布藍登則是4.2局被敲6安打、失3分（責失2分），兩人最終都無關勝敗。

悍將2局下靠高國麟陽春砲先馳得點，兩出局後第8到1棒連3支安打串連，李宗賢的安打再下一城。

兄弟的反撲從第4局陳子豪陽春砲開啟，後續張志豪觸身球、周思齊本季首安上壘，王政順短打沒點好定在捕手跟前，但戴培峰傳三壘卻發生暴傳，兄弟跑回追平分，5局上岳政華以三壘打開路，許基宏補上安打，送回兄弟的超前分。

兄弟3：2領先在6局下失守，魏碩成在一、二壘有人時面對代打申皓瑋，滿球數時因超時加計1壞球變成保送，兄弟陣營質疑申皓瑋未在秒數剩8秒前進打擊區，才導致魏碩成超時，但裁判確認後因無秒數同步畫面維持原判，悍將滿壘局面由王勝偉選到保送追平戰局。

3：3局面，王凱程對高國麟投出觸身球，悍將換上池恩齊代跑，申皓瑋掃出三壘打攻下超前分，姚冠瑋代打以高飛犧牲打建功；富藍戈9局上把關2分領先關上勝利大門，取得本季第10次救援成功。

富邦悍將隊6局下在滿壘擠回追平分。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊6局下在滿壘擠回追平分。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成投5.1局失3分。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成投5.1局失3分。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成第6局投球超時釀成保送，因計時爭議讓兄弟陣營有所不滿。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成第6局投球超時釀成保送，因計時爭議讓兄弟陣營有所不滿。記者余承翰／攝影

申皓瑋 高國麟

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