中職／雄鷹曾子祐關鍵三壘打屠龍 生涯首獲單場MVP

台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖球迎戰味全龍隊，打完前6局1：1僵持，雄鷹7局下靠曾子祐關鍵三壘打攻下致勝分，這半局攻下兩分奠定江山，終場以3：2獲勝，終止2連敗。

曾子祐4打數2安打，5局下面對龍隊先發投手徐若熙首安，剛好是隊史第400支安打，7局下三壘打更下是攻下勝利打點，生涯首次獲選單場MVP。

雄鷹投手王柏傑生涯初登板，先發5局只被揮出兩支安打、無失分，林詩翔、黃群、陳暐皓、雷公各投1局，合計被揮出3支安打、失兩分；黃群7局上投11球連續解決3人，生涯第3勝到手。

雄鷹4局下展開攻勢，陳文杰、王柏融連續安打，再靠龍隊內野失誤攻下全場第1分。

龍隊前5局掛零，6局上郭天信揮出二壘打，劉基鴻獲保送，吉力吉撈．鞏冠適時安打追平比數。

雄鷹7局下攻勢再起，王博玄安打後盜上二壘，曾子祐揮出三壘打攻下1分，再靠陳文杰內野安打掩護得分，取得3：1領先。

龍隊8局上劉俊緯獲保送，郭天信又出現二壘打，再靠劉基鴻內野滾地球攻下1分，不過第9局未再破蛋，終場1分差落敗。

徐若熙先發5局，被揮出4支安打，失1分非自責， 吳俊杰接手1.2局失兩分吞敗。

雄鷹本季對戰龍隊前6場只拿1勝，接下來5場比賽搶下4勝，合計對戰11場5勝6敗，成為雄鷹對戰成績最接近的組合。