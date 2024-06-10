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中職／沒畫面！計時爭議變自動保送 王建民氣到衝出來
富邦悍將、中信兄弟隊今天在新莊棒球場過招，第6局魏碩成面對申皓瑋的打席，在滿球數後被記投球超時形成保送，然而兄弟陣營認為是打者未在時間內進打擊區，裁判親自進入小房間看畫面後，認定沒有相關佐證畫面，維持原判，不僅兄弟教頭平野惠一不滿，連一向溫和的投手教練王建民都激動走上場爭論。
魏碩成第6局的投球出現危機，接連被董子恩敲安、保送高國麟，悍將推出申皓瑋代打，投到滿球數後，下一球被判超時自動記一顆壞球形成保送。
兄弟陣營當下提出質疑，認為申皓瑋疑似未在時間內進入打擊區，裁判討論、請示小房間，二壘審張展榮第一次拿起麥克風表示，因為現場球聲音太嘈雜，聽不清楚，直接進入小房間與審視小組確認；反覆觀看畫面後，第二次拿起麥克風宣判，「擊球員沒有違規，投手違反秒數，因為沒有畫面。」
畫面僅能確認投手秒數確實違規，但無同步秒數比對，無法確認打者是否違規；判決一出，兄弟陣營爆發不滿，連王建民都一度上場爭執，語氣逐漸激動，隨後被其他裁判請回，留下平野惠一持續了解狀況。
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