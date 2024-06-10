馮勝賢下場 童子瑋圓了基隆小球員和「球星」打球夢想

基隆市議會議長童子瑋熱愛棒球運動，先為成功國中等4校棒球聯隊募到球衣、球具，又與前職棒選手馮勝賢，拍攝和「基隆Enjoy社區棒球隊」小選手共同訓練、比賽畫面，剪輯「讓基隆不再是棒球沙漠！老棒隊 VS 少棒隊 世紀大對決」影片上傳Youtube，希望讓基隆不再是棒球沙漠。

馮勝賢綽號「老邦」，曾獲選為職棒新人王，並四度拿下金手套獎。2007年脫下職棒戰袍後，馮勝賢經營「斜槓人生」，曾是第一個擔任中華職棒秘書長的球員，也是職棒球員取得博士學位的第一人。

童子瑋說，為基隆基層少棒環境注入活水，引進更多專業與職業級資源，是他一直努力的方向與理想。今年3月底職棒開幕賽時，他邀請基隆市各國小少棒隊員一起到台北大巨蛋看球賽，親身感受大型賽事震撼。

童子瑋近日也安排基隆Enjoy社區棒球隊與馮勝賢交流，他也下場打球，圓了許多「基隆Enjoy社區棒球隊」小球員想與職棒選手打球、訓練的夢想，並希望他們在棒球啟蒙階段，能接觸、學習到更廣闊的經驗。

童子瑋說，基隆唯一的市立棒球場，設備老舊，環境不佳，連打一場市內校際或社團等級的賽事都顯得吃力，遑論城市間的賽事交流。基隆被稱為棒球沙漠，洗刷許多基隆棒球迷心中的這個「痛」，是他身為棒球迷，身為民意代表不變的努力方向，未來會督促市府持續改善棒球環境。