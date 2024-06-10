中職／陳傑憲千安頒獎儀式 看到最愛的家人哭了

統一獅隊外野手陳傑憲5月25日對中信兄弟隊之戰達到千安里程碑，成為中職史上第28人，球團今天在台南球場舉行頒獎儀式，領隊蘇泰安頒贈紀錄獎座，記載生涯重要安打的對戰成績，感謝他的努力和對球隊貢獻。

陳傑憲2016年展開中職生涯，在第756場比賽出現第1000支安打，也是隊史最快紀錄；今天賽前的千安慶祝活動，球團行銷特別企劃，邀請陳傑憲老婆、姊姊等親人現身台南球場獻花，他完全不知情，落下寶貴男兒淚。

陳傑憲姊姊陳品鈞特別跟他說：「雖然父母親、大哥都在不在我們身邊，相信現在也在天上看著我們，全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」