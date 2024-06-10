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中職／陳傑憲千安頒獎儀式 看到最愛的家人哭了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
陳傑憲（左）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（左）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供

統一獅隊外野手陳傑憲5月25日對中信兄弟隊之戰達到千安里程碑，成為中職史上第28人，球團今天在台南球場舉行頒獎儀式，領隊蘇泰安頒贈紀錄獎座，記載生涯重要安打的對戰成績，感謝他的努力和對球隊貢獻。

陳傑憲2016年展開中職生涯，在第756場比賽出現第1000支安打，也是隊史最快紀錄；今天賽前的千安慶祝活動，球團行銷特別企劃，邀請陳傑憲老婆、姊姊等親人現身台南球場獻花，他完全不知情，落下寶貴男兒淚。

陳傑憲姊姊陳品鈞特別跟他說：「雖然父母親、大哥都在不在我們身邊，相信現在也在天上看著我們，全家都以你為榮，你是我們家人的驕傲。」

陳傑憲二哥陳傑霖在在昆山帶隊比賽，無法出席這次活動，特別錄製祝福影片，影片中還模仿大哥給陳傑憲最真摯的祝福，相約下次重大紀錄一定會排除萬難，與他一起共享榮耀。

陳傑憲（右）千安頒獎儀式，統一獅隊領隊蘇泰安頒贈紀錄獎座。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（右）千安頒獎儀式，統一獅隊領隊蘇泰安頒贈紀錄獎座。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（右2）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（右2）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（中）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（中）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（左3）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供
陳傑憲（左3）千安頒獎儀式，他看到家人落下男兒淚。圖／統一獅隊提供

中職 陳傑憲

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