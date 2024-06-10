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中職／打界外球讓周思齊「折返跑」 江坤宇喊可惜但沒壓力

中央社／ 新北10日電
江坤宇。中信兄弟提供
江坤宇。中信兄弟提供

中職中信兄弟隊昨天與台鋼雄鷹隊交手，8局下江坤宇打席壘上換上周思齊代跑，周思齊兩度嘗試盜二壘，都因為江坤宇打成界外球不算數。江坤宇表示不會有壓力，也很希望幫助周思齊完成盜壘。

中華職棒中信兄弟隊昨天與台鋼雄鷹交手，8局下兄弟隊4比2領先、1人出局江坤宇打席，1好1壞球後換上周思齊代跑，1好2壞球後周思齊起跑，江坤宇「點」成界外球不算數，2好2壞球後周思齊再抓到起跑時機，但江坤宇又將球打成界外不算數，也讓周思齊跪在二壘苦笑，最後江坤宇擊出雙殺打。

周思齊昨天壘間「折返跑」，今天賽前笑著說自己「體力好」。江坤宇則表示，觸擊點成界外那一球本來要收棒但不小心碰到球。被問起打擊時周思齊在壘上會不會有壓力，江坤宇表示不會，希望周思齊可以早日完成盜壘紀錄，最後打成雙殺打很可惜也有點懊惱。

昨天9局上江坤宇守備也有表現，雄鷹隊1人出局後曾子祐敲出安打，陳文杰敲出二壘打卻跑過頭，一開始判陳文杰安全回壘，經過重播輔助判決改判出局。

江坤宇表示，一直以來的守備習慣觸殺手套會一直黏著跑壘者，教練團也有提醒，當下一直盯著陳文杰的手看很篤定是出局。

台鋼雄鷹 周思齊 江坤宇

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