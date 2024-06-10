中職／「如果再專注一點呢？」 鋒總神問除林旺熙心魔

5月5日被打2轟的震撼教育之後，富邦悍將隊投手林旺熙近8場出賽未掉分，6.2局僅被敲2安打，站在投手丘上的「心魔」，因為總教練陳金鋒一個提問而點醒。

林旺熙5月5日面對中信兄弟隊在11局下把關2分領先，第1球就被王威晨打出追平兩分砲，兩出局後，陳俊秀補上再見轟，經歷一場震撼教育，接下來8場出賽合計6.2局投球，僅被敲2安打、無失分。

「那一場之後，想說最壞就是這樣。」林旺熙吐露，自己一直有在場上想太多的毛病，很多學長都會和他分享經驗談，像是岳少華會跟他說，自己之前也是和他一樣，但後來覺得上去就是沒有退路、往前衝就對了。

他坦言，單場挨兩轟後，自己一開始還是會有害怕的念頭，後來自己想開，「最壞就是那樣。」還有來自鋒總的開釋，5月25日在台北大巨蛋面對台鋼雄鷹隊投0.1局出現2保送，陳金鋒問他：「上去還是會緊張嗎？」林旺熙回答：「還有一點點」，陳金鋒再問：「如果再專注一點，還是會緊張嗎？」

林旺熙頓悟，「聽他這樣說，我就懂了，是我不夠專注，聽到他說的，也讓我有點更知道該怎麼做。」

林旺熙近期的表現，讓他最憧憬的曾峻岳也蓋乖寶寶章，「他是說比之前好很多，又進步了。」林旺熙也知道自家勝利組牛棚王尉永、曾峻岳、富藍戈的工作量都滿大，希望自己也可以拿出好表現，幫忙分擔一點。