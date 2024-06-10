快訊

日本商場驚傳砍人案 84歲婦人遭刺頸不治身亡

陸男遭對岸「限制出境」竟開快艇來台 上岸後找路人報警抓自己

端午兩樣情／伯朗大道、金城武樹連假不見人潮 業者哀嘆：生意好慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／董子恩打4棒自評能更好 檸魂歌姬無助抗壓但家人已洗腦

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
董子恩。本報資料照片
董子恩。本報資料照片

董子恩上周末起擔任富邦悍將隊第四棒，如今在范國宸因傷下二軍後，預期還需要扛起這個角色一段時間。董子恩兩天體感四棒後，已經明確畫好需要加強的課題，他自我檢討，「這兩場有些不用安打就能得分的狀況，自己沒有做到完美。」

悍將隊史最年輕先發四棒紀錄由申皓瑋保持，2018年6月3日初次擔任先發第四棒時年紀20歲264天，董子恩扛四棒的第一天21歲101天排名隊史第二年輕，連兩場都有安打貢獻。

但董子恩看到的是沒做好的地方，他回憶這兩場在打，「其實得點圈都滿多人，幾乎每次上去都這樣，但只有打回來兩次而已，覺得自己可以做得更好。」董子恩指出，這兩場有一些不用安打就能得分的狀況，自己並沒有做到完美，「希望之後遇到這種狀況，至少要做到有打點。」悍將近兩場打擊爆發，董子恩兩場高達8打席是得點圈有人，敲出2支一壘打、貢獻2分打點。

談到打四棒的壓力，他坦言：「雖然都是說平常心，還是會有小小的、無形的壓力在自己身上，知道不能想，但還是多多少少會有，在球場上就是馬上調整心態。」

悍將今年的全壘打舞應援因Fubon Angels檸檬而變得洗腦，被無厘頭問到，今年在單場MVP頒獎台上近距離感受到「檸魂歌姬」威力，是否對打第四棒抗壓有幫助，董子恩笑說：「呵呵，我覺得沒有幫助，但多了一個曝光的機會，算是往好的方向，也是有正面幫助吧！」

他透露，自己不用特地找影片來看，也不斷收到球迷標記，「我是還好，腦中沒有一直響起那個旋律，但很多人都這樣講，我家人也是，像家裡很多小孩都跳給我看、唱給我聽。」

富邦悍將 申皓瑋

延伸閱讀

中職／桃園球場水溝蓋有陷阱 范國宸受傷化身球場安全守護者

中職／范國宸傷勢需要時間先下二軍 王念好改打第二棒

中職／就是不想輸給李宗賢 王正棠跟上室友也揮4安登頂

中職／陳仕朋又屠猿對戰2連勝 王正棠3成48躍居打擊王

相關新聞

中職／邱丹酒駕自撞高速公路安全島 猿隊將做出懲處

樂天桃猿隊今天前往台南球場和統一獅隊交手，外野手邱丹早上在國道1號麻豆路段酒駕自撞，猿隊副領隊沈鈺傑表示，已和邱丹連絡證...

MLB／今永昇太恢復神勇奪第6勝 等了1個多月終於贏了

小熊隊日本左投今永昇太走出低潮，今天對紅人隊投6.2局失兩分，繳出本季第7場優質先發，幫助小熊4：2獲勝，逃過4連戰被橫...

中職／范國宸傷勢需要時間先下二軍 王念好改打第二棒

富邦悍將隊今天選手異動，將隊長范國宸降下二軍，總教練陳金鋒表示，評估他的傷勢狀況還需要一點時間，讓他先下二軍休息；王念好...

中職／場均3.44分淪6隊最慘 桃猿教練團異動打教+1搶救打線

樂天桃猿隊今年打線失去暴力猿本色，打擊數據居後段班，今天公布教練團異動，多配置一位一軍打擊教練， 鍾承祐、林政億將共同搶...

中職／補賽周悍將、桃猿最忙碌 選秀會後上半季還有5場要打

中華職棒今天公布上半季補賽周賽程，11場補賽裡，樂天桃猿、富邦悍將隊6場最多，最後一場要到7月2日才打完，幾乎無縫接軌5...

中職／獅隊暑假壓軸最強派對 超人力霸王重現台南球場

統一獅隊超人力霸王共同聯名主題日又來了，將於8月24、25日在台南棒球場對富邦悍將隊系列賽熱鬧登場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。