中職／董子恩打4棒自評能更好 檸魂歌姬無助抗壓但家人已洗腦

董子恩上周末起擔任富邦悍將隊第四棒，如今在范國宸因傷下二軍後，預期還需要扛起這個角色一段時間。董子恩兩天體感四棒後，已經明確畫好需要加強的課題，他自我檢討，「這兩場有些不用安打就能得分的狀況，自己沒有做到完美。」

悍將隊史最年輕先發四棒紀錄由申皓瑋保持，2018年6月3日初次擔任先發第四棒時年紀20歲264天，董子恩扛四棒的第一天21歲101天排名隊史第二年輕，連兩場都有安打貢獻。

但董子恩看到的是沒做好的地方，他回憶這兩場在打，「其實得點圈都滿多人，幾乎每次上去都這樣，但只有打回來兩次而已，覺得自己可以做得更好。」董子恩指出，這兩場有一些不用安打就能得分的狀況，自己並沒有做到完美，「希望之後遇到這種狀況，至少要做到有打點。」悍將近兩場打擊爆發，董子恩兩場高達8打席是得點圈有人，敲出2支一壘打、貢獻2分打點。

談到打四棒的壓力，他坦言：「雖然都是說平常心，還是會有小小的、無形的壓力在自己身上，知道不能想，但還是多多少少會有，在球場上就是馬上調整心態。」

悍將今年的全壘打舞應援因Fubon Angels檸檬而變得洗腦，被無厘頭問到，今年在單場MVP頒獎台上近距離感受到「檸魂歌姬」威力，是否對打第四棒抗壓有幫助，董子恩笑說：「呵呵，我覺得沒有幫助，但多了一個曝光的機會，算是往好的方向，也是有正面幫助吧！」

他透露，自己不用特地找影片來看，也不斷收到球迷標記，「我是還好，腦中沒有一直響起那個旋律，但很多人都這樣講，我家人也是，像家裡很多小孩都跳給我看、唱給我聽。」