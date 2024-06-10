中職／獅隊暑假壓軸最強派對 超人力霸王重現台南球場

統一獅隊超人力霸王共同聯名主題日又來了，將於8月24、25日在台南棒球場對富邦悍將隊系列賽熱鬧登場。

獅隊今天公布活動相關內容：

2024年中華職棒下半季例行賽賽事將於7月5 日正式開打，今年暑假統一獅規劃不同主題行銷活動，其中暑假壓軸最強派對就是與超人力霸王共同聯名主題日，將在8月24日及25日，連續兩天於台南棒球場熱鬧登場。

統一獅7-ELEVEN與超人力霸王聯名主題日，自2018年、2019年及2021年長期合作，獲得球迷好評迴響，相隔三年，今年暑假假期八月底壓軸登場，本次統一獅 超人力霸王聯名主題日活動，特別邀請2024年超人力霸王最新角色「超人力霸王雅克」，超人力霸王雅克除了首次在台南棒球場亮相和民眾們一起互動，更是首場安排於台南的大型活動。

超人力霸王雅克是主角優馬透過解放想像力，與來自遙遠銀河系的光之使者「路迪翁」融合為一體而登場的光之巨人。其形象與優馬小時候畫的「最強英雄」的草圖完全一樣。在類似同一草圖中所畫的變身道具「雅克變身器」裡裝填蘊含力量的「雅克魔方」，會放出神秘的光芒進行變身，身高48公尺，體重32,000噸。必殺技為交叉雙手發射的「雅克終升擊」。

除了超人力霸王雅克外，本系列主題活動更特別再次邀請到超人力霸王於台灣人氣最高之一的「超人力霸王傑洛」，傑洛除了在2021年曾蒞臨台南棒球場守護賽事，在今年重要的15週年，再次以經典披風造型的全新形態來到台南棒球場，共同守護統一獅的家。

「超人力霸王傑洛」原本是一個驕傲固執的戰士，也因為年輕叛逆的個性，竟然試圖竊取「電漿火花塔」！在竊取失敗後，被他的父親「超人七號」給放逐，並開始接受「超人力霸王雷歐」的訓練指導。當邪惡的「超人力霸王貝利亞」來到光之國掠奪「電漿火花塔」時，超人力霸王傑洛出手擊敗超人力霸王貝利亞，並取回電漿火花塔來證明自己的成長，同時也得知了自己是超人力七號兒子的身分。

除了兩位備受歡迎的「超人力霸王」，本次賽事更加加入首次在台登場，令球迷、粉絲備受期待的反派和怪獸；不想錯過超人力霸王守護台南棒球場力退反派和怪獸的球迷朋友，歡迎在8月24~25日連續兩天，家人朋友一起購票進場，感受最豐富好玩的超人力霸王主題日。

2024年統一獅7-ELEVEN下半季主場賽事，除9.28及9.29潘威倫引退系列門票將另行公佈及開賣外，其餘場次賽事門票預售票開賣時程如下：

2024年獅卡會員優先購票：6.11(二)12:00~6.13(四)11:00

兆豐聯名卡優先購票：6.13(四)12:00~6.15(六)10:00

全面開賣：6.15(六)11:00~比賽前一天23:59