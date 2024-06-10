中職／桃園球場水溝蓋有陷阱 范國宸受傷化身球場安全守護者
上周五在桃園棒球場一戰，讓范國宸傷上加傷，右膝加上左踝傷勢，在今天確定降下二軍養傷，接下來先等傷勢復原，也已請打擊教練安排特打。
范國宸的傷勢出現在7日第7局悍將守備結束後，從球場下到休息室的階梯下方有塊水溝蓋，平時以人工草皮覆蓋，但當下已經有掀起來。范國宸還原當下狀況，「剛好輪到我打，有點急，釘鞋踩到卡進去，左腳扭滿大力
他當時續留場上，但後來再看腳踝已經腫脹，近兩場休兵後評估復原仍須時間先降下二軍休息，明天也會到醫院進行治療。
范國宸的右膝今年已經一直因發炎不適，在春訓結束後訓練量比較少，有覺得膝蓋還能負荷，但這一傷上加傷，他說：「剛好這段時間讓右膝休息一下。」
范國宸在系列賽首戰成為傷兵後，後兩戰成為階梯守護者，頻頻提醒下階梯的隊友小心腳下安全，他透露：「也有反應給傑憲（球員工會理事長陳傑憲），避免下一個球員再受傷。」
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