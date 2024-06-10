快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

府院黨覆議戰拚「場外得分」 國民黨還在且戰且走？

日職／徐翔聖赴日加盟養樂多隊 球團高期待盼未來成王牌

中央社／ 台北10日電
徐翔聖(左)加盟日職養樂多隊。擷圖自球隊官方X
徐翔聖(左)加盟日職養樂多隊。擷圖自球隊官方X

鶯歌工商畢業投手徐翔聖獲得日職東京養樂多隊指名，今天在日本舉行加盟記者會，徐翔聖透露因2013年經典賽看台日戰引起興趣開始打球；球團期待他成為未來養樂多隊的王牌先發。

台日混血投手徐翔聖（高橋翔聖）去年在日職育成球員選秀會上獲得東京養樂多燕子隊首輪指名，為台灣首名在日職育成選秀會中獲指名的高中生，今年6月正式從高中畢業後與養樂多隊完成簽約，昨天啟程赴日，今天球團在東京替他舉行加盟記者會。

徐翔聖選定背號017號，登錄名為「翔聖」，今天記者會上徐翔聖透露，開始打棒球的起點，是2013年世界棒球經典賽全家一起透過電視看台日戰引起興趣，也受到是阪神虎隊球迷的媽媽影響，會觀看日職賽事，當時就想著，希望有一天可以登上日職舞台，最欣賞的球員是阪神虎隊退役球員藤川球兒。

徐翔聖身高188公分、體重81公斤，最快球速可達151公里，是有球速魅力的右投手，變化球種類多，有曲球、滑球、變速球、二縫線速球等球路，未來性備受看好。

徐翔聖表示，希望可以站穩先發輪值，投更多局數，替球隊做出貢獻，以早日成為正式球員為目標，成為可以單季奪下雙位數勝投的投手。養樂多隊球團經理（GM）小川淳司也對徐翔聖有很高的期待，期許徐翔聖將來能進入養樂多隊先發投手輪值、成為養樂多隊的王牌。

選秀 阪神虎 養樂多燕子

延伸閱讀

華航高雄飛東京成田機場航班 疑訊號異常暫停起飛

日職／選秀首位台灣高中生 徐翔聖正式與養樂多簽約

中職／很想選高中投手 林華韋：但好像選不到…

洋基代有建仔出 無名小將希爾又成新王牌

相關新聞

MLB／今永昇太恢復神勇奪第6勝 等了1個多月終於贏了

小熊隊日本左投今永昇太走出低潮，今天對紅人隊投6.2局失兩分，繳出本季第7場優質先發，幫助小熊4：2獲勝，逃過4連戰被橫...

中職／范國宸傷勢需要時間先下二軍 王念好改打第二棒

富邦悍將隊今天選手異動，將隊長范國宸降下二軍，總教練陳金鋒表示，評估他的傷勢狀況還需要一點時間，讓他先下二軍休息；王念好...

中職／場均3.44分淪6隊最慘 桃猿教練團異動打教+1搶救打線

樂天桃猿隊今年打線失去暴力猿本色，打擊數據居後段班，今天公布教練團異動，多配置一位一軍打擊教練， 鍾承祐、林政億將共同搶...

中職／補賽周悍將、桃猿最忙碌 選秀會後上半季還有5場要打

中華職棒今天公布上半季補賽周賽程，11場補賽裡，樂天桃猿、富邦悍將隊6場最多，最後一場要到7月2日才打完，幾乎無縫接軌5...

日職／徐翔聖赴日加盟養樂多隊 球團高期待盼未來成王牌

鶯歌工商畢業投手徐翔聖獲得日職東京養樂多隊指名，今天在日本舉行加盟記者會，徐翔聖透露因2013年經典賽看台日戰引起興趣開...

中職／金本知憲、糸井嘉男來了 阪神虎啦啦隊女孩亮相

中信兄弟隊與日本甲子園球場合作共同舉辦「阪神甲子園球場日─100周年大巨蛋特仕版」主題周活動，將於15、16日在台北大巨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。