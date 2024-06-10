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中職／范國宸傷勢需要時間先下二軍 王念好改打第二棒

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸下二軍。報系資料照
富邦悍將隊范國宸下二軍。報系資料照

富邦悍將隊今天選手異動，將隊長范國宸降下二軍，總教練陳金鋒表示，評估他的傷勢狀況還需要一點時間，讓他先下二軍休息；王念好前兩場先發打第九棒，今天大躍進為第二棒。

悍將今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟隊，范國宸近兩場因腳踝傷勢缺陣，今天在異動中降下二軍，因應外野需要人手升上孔念恩。

陳金鋒表示，范國宸的膝蓋一直有傷，加上腳踝的傷勢，「要休息一段時間，就讓他先降下二軍。」

此外，王念好前兩場先發都打第九棒，今天繼續留在先發打線裡，改打第二棒。

被問到王念好這回上來一軍的表現，陳金鋒認為才兩場而已，需要一點時間、多打幾場，看看穩定度比較準。他笑說，現階段的表現，「先說OK就好。」不想誇得太早，「一段時間才能看出進步程度到哪裡。」

王念好 范國宸 陳金鋒

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