中職／金本知憲、糸井嘉男來了 阪神虎啦啦隊女孩亮相

中信兄弟隊與日本甲子園球場合作共同舉辦「阪神甲子園球場日─100周年大巨蛋特仕版」主題周活動，將於15、16日在台北大巨蛋盛大舉辦，對手是統一獅隊。

兄弟今天公布活動內容，不僅持續與阪神吉祥物攜手合作，更是邀請到兩位阪神OB選手金本知憲、糸井嘉男擔任開球嘉賓，在甲子園球場播報員的日式播報引領下，在大巨蛋帶來沉浸式的日式棒球文化體驗，邀請象迷一起用「六甲颪」席捲大巨蛋。

金本知憲。圖／中信兄弟隊提供

今年適逢阪神甲子園球場100周年，兄弟首度將「阪神主題週」活動移師台北大巨蛋舉行，球員也將換上「阪神聯名球衣」，搭配阪神隊歌「六甲颪」進行曲，以及阪神甲子園球場賽事的專屬播報員也會親臨大巨蛋，讓球迷彷彿置身甲子園球場，不用出國也能體驗日本最古老棒球場的魅力。

金本曾任阪神虎隊監督，2003年至2012 年效力阪神，此次也將攜手「筋肉男」糸井一起為兄弟「阪神主題日」開出好球，他曾是旅日好手陽岱鋼在火腿隊的隊友，2017年至2022效力阪神。

糸井嘉男。圖／中信兄弟隊提供

這次主題日進場球迷可獲「阪神聯名 LOGO 衝鋒旗」，以及指定區域限定贈品「阪神聯名 LOGO 托特包組」，兄弟再次邀請到同為日本職棒阪神虎隊吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki Ta」與6位阪神虎啦啦隊女孩「Tiger Girls」，攜手Passion Sisters共襄盛舉，賽前場外舞台將舉行Passion Sisters x TigersGirls賽前見面會，開場也會帶來精彩合舞表演。

此外，15 日適逢「警察節」，為感謝警察為民服務的辛勞與守護，特別邀請警察及治安維護同仁帶家人到大巨蛋觀看比賽。

「阪神甲子園球場日─100 周年大巨蛋特仕版」進場時間下午兩點，完整訊息可上中信兄弟官方粉絲專頁「兄弟 Fans Club」

中信兄弟阪神主題日倒數。圖／中信兄弟隊提供