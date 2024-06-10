MiLB／陳聖平小聯盟2A出賽有表現 單場3安2打點

旅美亞利桑那響尾蛇隊野手陳聖平今天在2A出賽，單場敲出3支安打、貢獻2分打點，中止連3場出賽無安打；海盜隊野手鄭宗哲則是代跑上場、後接替守備沒有打擊機會。

美國職棒小聯盟2A響尾蛇隊今天與洛杉磯道奇隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打8棒、守游擊。

陳聖平3局下1人出局後敲出中外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢，5局下敲出內野滾地球，7局下球隊0比11落後，2人出局、壘上有人時，陳聖平敲出左外野方向二壘打、送回球隊第1分。

9局下響尾蛇隊靠著接連保送攻占一、二壘，2人出局後陳聖平敲出右外野方向安打再替球隊追回1分，但攻勢沒有延續，響尾蛇隊終場以2比15吞敗。

陳聖平今天總計4打數敲出3支安打，響尾蛇隊的2分都是靠他打回，賽後打擊率1成83。

海盜隊2A今天與舊金山巨人隊2A交手，海盜隊鄭宗哲沒有先發出賽，比賽後半段代跑上場、之後接替守游擊，沒有打擊機會，海盜隊終場以6比4搶勝。