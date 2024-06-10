中職／補賽周悍將、桃猿最忙碌 選秀會後上半季還有5場要打
中華職棒今天公布上半季補賽周賽程，11場補賽裡，樂天桃猿、富邦悍將隊6場最多，最後一場要到7月2日才打完，幾乎無縫接軌5日展開的下半季賽程。
中職目前在補賽周共計有11場比賽，猿隊、悍將的6場最多，接著是台鋼雄鷹隊4場，味全龍隊1場最少；球場分布則以新莊4場最多，桃園、洲際、澄清湖都是2場，以及台南1場。
今年選秀在6月28日登場，選秀會後的4天還有5場上半季賽事要打，成為罕見狀況。
中職過往最速簽約紀錄為2020年悍將第一指名張進德，只用4天完成合約。規章中對於該年選秀新人能否參與上半季賽事並無明文規定，但先前在2021年因疫情中斷賽季超過1個月，導致7月中選秀會時仍在打上半季，當時會長蔡其昌就曾釋疑，各球團都認為基於公平，有共識選秀加盟選手從下半季才投入賽程。
各隊補賽場數
樂天桃猿：6場
富邦悍將：6場
台鋼雄鷹：4場
統一獅：3場
中信兄弟：2場
味全：1場
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